Главный тренер «Сибири»: «Первый гол воронежцы забили локтем»

Защитник воронежского «Факела» Максим Осипенко забил локтем мяч в ворота «Сибири» в первом тайме, заявил наставник «Сибири» Сергей Кирсанов на послематчевой пресс-конференции в воскресенье, 19 марта. В 27 туре первенства ФНЛ «Факел» на своем поле победил со счетом 2:0. Воронежская команда прервала серию из шести игр без забитых мячей.

На послематчевую пресс-конференцию Сергей Кирсанов опоздал — просматривал эпизод первого тайма, когда защитник хозяев Максим Осипенко после розыгрыша углового забил мяч в ворота «Сибири».

— Наша команда не заслуживала поражения. Пусть результат останется на совести арбитра (москвича Павла Шадыханова — РИА «Воронеж»), который засчитал первый мяч в наши ворота. Этот гол был забит локтем. А потом уже хозяева сели в оборону и играли на контратаках, а мы много атаковали, раскрывались. Мы больше рассчитывали на контроль мяча в середине поля — у нас нет таких мощных нападающих, как у «Факела», чтобы играть в длинные передачи, — заявил Сергей Кирсанов.