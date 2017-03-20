Главный тренер «Сибири»: «Первый гол воронежцы забили локтем»
Сергей Кирсанов указал на ошибку судьи в матче с «Факелом».
Защитник воронежского «Факела» Максим Осипенко забил локтем мяч в ворота «Сибири» в первом тайме, заявил наставник «Сибири» Сергей Кирсанов на послематчевой
На послематчевую
— Наша команда не заслуживала поражения. Пусть результат останется на совести арбитра (москвича Павла Шадыханова — РИА «Воронеж»), который засчитал первый мяч в наши ворота. Этот гол был забит локтем. А потом уже хозяева сели в оборону и играли на контратаках, а мы много атаковали, раскрывались. Мы больше рассчитывали на контроль мяча в середине поля — у нас нет таких мощных нападающих, как у «Факела», чтобы играть в длинные передачи, — заявил Сергей Кирсанов.
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