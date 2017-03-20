Тренер калининградской «Балтики» остался недоволен игрой с «Лучом»

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При этом балтийцы уже к 6-й минуте имели шанс трижды закатить мяч в ворота соперников, однако не смогли реализовать моменты. Именно атакующие действия балтийцев позже раскритиковал главный тренер Игорь Черевченко.

«Я недоволен нашей игрой в атаке. Не все ребята еще поняли то, что мы от них требуем», — сказал после игры тренер.

Во втором тайме игра выровнялась и в дальнейшем шла на встречных курсах.

Отметим, что «Балтика» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей кряду.