Тренер калининградской «Балтики» остался недоволен игрой с «Лучом»
Калининградская «Балтика» на домашнем поле не смогла обыграть «Луч-Энергию» из Владивостока и вновь опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом балтийцы уже к 6-й минуте имели шанс трижды закатить мяч в ворота соперников, однако не смогли реализовать моменты. Именно атакующие действия балтийцев позже раскритиковал главный тренер Игорь Черевченко.
«Я недоволен нашей игрой в атаке. Не все ребята еще поняли то, что мы от них требуем», — сказал после игры тренер.
Во втором тайме игра выровнялась и в дальнейшем шла на встречных курсах.
Отметим, что «Балтика» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей кряду.
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