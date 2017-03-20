«Амкар» на выезде проиграл томскому клубу «Томь»
Пермский футбольный клуб «Амкар» в очередном матче чемпионата России встретился с ФК «Томь».
Игра проходила 18 марта в Томске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 24-й минуте матча забил полузащитник томичей Сергей Кузнецов.
Пермяки за время игры не создали ни одного голевого момента.
В отличие от основного состава молодежная команда «Амкара» в тот же день встречавшаяся со своими сверстниками из «Томь-М» победила хозяев поля со счетом 3:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter