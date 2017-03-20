«Амкар» на выезде проиграл томскому клубу «Томь»

Игра проходила 18 марта в Томске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 24-й минуте матча забил полузащитник томичей Сергей Кузнецов.

Пермяки за время игры не создали ни одного голевого момента.

В отличие от основного состава молодежная команда «Амкара» в тот же день встречавшаяся со своими сверстниками из «Томь-М» победила хозяев поля со счетом 3:0.