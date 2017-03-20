Шалимов: Вратарь «Краснодара» Крицюк не поедет в сборную России на товарищеские матчи

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Крицюк вошел в список из 27 игроков, который вызваны на товарищеские матчи против ивуарийцев и бельгийцев.

«В сборную Крицюк не поедет, — сказал Шалимов. — У него травма, он будет продолжать лечение».

Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре, с бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.