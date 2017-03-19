«Урал» победил «Рубин» в матче Премьер-лиги

Единственный мяч в этой игре забил на 11-й минуте Владимир Ильин.

Ильин после навеса болгарина Николая Димитрова точно пробил головой в ворота, которые защищал Сергей Рыжиков. До перерыва хозяева имели еще несколько возможностей увеличить разницу в счете, но ими не воспользовались.

В середине второго тайма наставники провели ряд замен, далее игра стала жестче и главный судья Виталий Мешков «выписал» три желтые карточки — две футболистам хозяев и одну гостям.