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19 марта 2017, 21:03 | Футбол | "Российская газета"

«Урал» победил «Рубин» в матче Премьер-лиги

«Урал» из Екатеринбурга в матче 20-го тура Российской футбольной Премьер-лиги на своем поле со счетом 1:0 победил казанский «Рубин».

Единственный мяч в этой игре забил на 11-й минуте Владимир Ильин.

Ильин после навеса болгарина Николая Димитрова точно пробил головой в ворота, которые защищал Сергей Рыжиков. До перерыва хозяева имели еще несколько возможностей увеличить разницу в счете, но ими не воспользовались.

В середине второго тайма наставники провели ряд замен, далее игра стала жестче и главный судья Виталий Мешков «выписал» три желтые карточки — две футболистам хозяев и одну гостям.

Для «Урала», если говорить только о домашних матчах, это третья подряд победа со счетом 1:0. Футболисты из Екатеринбурга набрали 20 очков, так и оставшись на 12-м месте в таблице Премьер-лиги. «Рубин» не забивает уже вторую игру подряд. Казанцы с 27 очками пока на девятом месте в высшем дивизионе чемпионата России.
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