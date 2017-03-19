«Урал» победил «Рубин» в матче Премьер-лиги
«Урал» из Екатеринбурга в матче 20-го тура Российской футбольной
Премьер-лиги на своем поле со счетом 1:0 победил казанский «Рубин».
Единственный мяч в этой игре забил на 11-й минуте Владимир Ильин.
Ильин после навеса болгарина Николая Димитрова точно пробил головой в ворота, которые защищал Сергей Рыжиков. До перерыва хозяева имели еще несколько возможностей увеличить разницу в счете, но ими не воспользовались.
В середине второго тайма наставники провели ряд замен, далее игра стала жестче и главный судья Виталий Мешков «выписал» три желтые карточки — две футболистам хозяев и одну гостям.
Для «Урала», если говорить только о домашних матчах, это третья подряд победа со счетом 1:0. Футболисты из Екатеринбурга набрали 20 очков, так и оставшись на 12-м месте в таблице
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter