«Рома пока болеет, занимается индивидуально»: Павлюченко не сыграет за «Урал» в матче с «Рубином»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко не сыграет за «Урал» в завтрашнем матче чемпионата страны с казанским «Рубином». Об этом сообщил главный тренер екатеринбургского клуба Александр Тарханов.
«Рома пока болеет, занимается с тренером индивидуально. К сожалению, в ближайшем матче с «Рубином» он участия не примет, — приводит слова Тарханова издание «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Павлюченко вернется к тренировкам в общей группе 13 марта. Форвард пропустил матч прошлого тура с тульским «Арсеналом»
Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Российский футбольный союз заменил судью на матче «Урал» — «Рубин»: вместо Виталия Мешкова игру, которая состоится в эту субботу в Екатеринбурге, будет обслуживать Артем Чистяков.
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