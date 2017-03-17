«Рома пока болеет, занимается индивидуально»: Павлюченко не сыграет за «Урал» в матче с «Рубином»

«Рома пока болеет, занимается с тренером индивидуально. К сожалению, в ближайшем матче с «Рубином» он участия не примет, — приводит слова Тарханова издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Павлюченко вернется к тренировкам в общей группе 13 марта. Форвард пропустил матч прошлого тура с тульским «Арсеналом» из-за повреждения, которое получил на зимних сборах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Российский футбольный союз заменил судью на матче «Урал» — «Рубин»: вместо Виталия Мешкова игру, которая состоится в эту субботу в Екатеринбурге, будет обслуживать Артем Чистяков.