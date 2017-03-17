Свой первый трофей завоевала сборная Крыма по футболу

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Крымская футбольная сборная завоевала свой первый трофей в истории, передает Крыминформ. Так, крымская команда стала победителем в турнире «Крымская весна».

Футбольная команда, которая была собрана из футболистов Крыма и Севастополя, в финале, прошедшем в Симферополе на стадионе «Локомотив», разгромила сборную «Зенит» (Иркутск) — 3:0. Голы в ворота соперников забили Максим Давидчук, Максим Приходной и Андрей Зборовский.

Отметим, что третье призовое место было отдано «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону).

В свою очередь, 13 марта были проведены полуфиналы состязания «Крымская весна». Тогда сборная Крыма выиграла у «Ростсельмаш», а «Зенит» одержал победу над сборной СКФО.

Напомним, что с 13 по 16 марта в Крыму прошел турнир по футболу «Крымская весна», приуроченный к третьей годовщине референдума о воссоединении Крыма с Россией.