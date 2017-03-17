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https://sport.mail.ru/news/football/29109352/
17 марта 2017, 10:31 | Футбол | ТАСС

Газон «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге готов к матчу «Урал» — «Рубин»

Дополнительных мер безопасности во время матча предприниматься не будет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Газонное покрытие стадиона «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, к качеству которого были претензии со стороны президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, готово к матчу между «Уралом» и казанским Рубином. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбуржцев.

Матч «Урал» — «Рубин» состоится 18 марта в Екатеринбурге.

«После “Амкара” все восстановили. Была нормальная погода для восстановления покрытия, поэтому проблем никаких нет. Поле будет в хорошем состоянии, пригодном для игры в футбол и по телевизионной картинке тоже будет все хорошо. Сложностей никаких не будет», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что дополнительных мер безопасности во время матча «Урал» — «Рубин» предприниматься не будет, так как «это рядовой матч чемпионата». «Тем более что с фанатами “Рубина” отношения нормальные, это не игра с “Амкаром”. Никаких проблем нет», — добавил собеседник агентства.

Ранее Прядкин сообщил, что наблюдается прогресс в состоянии газонов на домашних стадионах «Томи», самарских «Крыльев Советов» и «Урала», однако опасения остаются. Все три клуба из-за плохого состояния поля вынуждены были перенести свои первые домашние матчи после возобновления сезона. «Томь» провела домашнюю встречу с «Ростовом» в Ростове-на-Дону, «Крылья» приняли «Локомотив» в Уфе, а «Урал» провел домашний матч ¼ финала Кубка страны с «Краснодаром» в Краснодаре. В субботу лига объявила, что команды проведут домашние матчи предстоящего тура дома — на стадионах «Труд» в Томске, «СКБ-Банк арене» в Екатеринбурге и «Металлург» в Самаре.
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