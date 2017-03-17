Газон «СКБ-Банк Арены» в Екатеринбурге готов к матчу «Урал» — «Рубин»
Дополнительных мер безопасности во время матча предприниматься не будет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Газонное покрытие стадиона «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, к качеству которого были претензии со стороны президента Российской футбольной
Матч «Урал» — «Рубин» состоится 18 марта в Екатеринбурге.
«После “Амкара” все восстановили. Была нормальная погода для восстановления покрытия, поэтому проблем никаких нет. Поле будет в хорошем состоянии, пригодном для игры в футбол и по телевизионной картинке тоже будет все хорошо. Сложностей никаких не будет», — сказали в
Там добавили, что дополнительных мер безопасности во время матча «Урал» — «Рубин» предприниматься не будет, так как «это рядовой матч чемпионата». «Тем более что с фанатами “Рубина” отношения нормальные, это не игра с “Амкаром”. Никаких проблем нет», — добавил собеседник агентства.
Ранее Прядкин сообщил, что наблюдается прогресс в состоянии газонов на домашних стадионах «Томи», самарских «Крыльев Советов» и «Урала», однако опасения остаются. Все три клуба
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