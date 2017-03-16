Футболисты «Оренбурга» обыграли «Анжи» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Оренбурга» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 20-го тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в четверг в Каспийске, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голами отметились Денис Макаров, реализовавший на 45-й минуте пенальти, и Данила Козлов (65).
Матч основных команд пройдет 17 марта в Каспийске. Начало в 19:00 мск.
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