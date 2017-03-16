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https://sport.mail.ru/news/football/29100013/
16 марта 2017, 15:15 | Футбол | ТАСС

Комитет Госдумы поддержал запрет иностранным футбольным хулиганам на посещение России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о запрете на посещение страны иностранным болельщикам, нарушивших общественный порядок на массовых мероприятиях за пределами России. Такое решение было принято в четверг на заседании комитета.

Авторы законопроекта предлагают внести в Закон о физической культуре и спорте новые положения, согласно которым въезд в Россию иностранным болельщикам на время международных спортивных мероприятий будет запрещен, если есть информация, что они нарушили общественный порядок на массовых мероприятиях за пределами России.

Порядок принятия решения о запрете въезда и перечень принимающих это решение федеральных органов исполнительной власти будет устанавливаться правительством.

Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые дадут право арестовывать иностранных фанатов на срок до 15 суток с выдворением за повторное и грубое нарушение, а также выравнивают размер штрафа за повторность до 15 тысяч рублей как для российских граждан, так и для иностранцев. Для проживающих в России иностранцев предлагается ввести альтернативное наказание — штраф до 50 тысяч рублей (изначально предусматривался только запрет на посещения соревнований сроком от одного года до семи лет).

Госдума в начале февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
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