Футбольный судья Виталий Мешков, который в ближайшую субботу, 18 марта, должен был обслуживать матч между «Уралом» и казанским «Рубином» на неопределенное время отстранен от работы, сообщает 16 марта корреспондент «АиФ-Урал».

В прошедшем туре Мешков допустил грубую ошибку в игре между московским «Локомотивом» и «Краснодаром», пишет «Спорт-Экспресс» Он не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Скорее всего, матч «Урала» и «Рубина, который пройдет 18 марта в Екатеринбурге, обслужит Артем Чистяков.

Последний раз Мешков обслуживал матч с участием «Урала» 1 октября прошлого года, когда наша команда встречалась на выезде с «Томью». Игра 9 тура завершилась вничью — 1−1. Арбитр каждой команде показал по две желтые карточки.