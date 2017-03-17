Игра по-новому. Что может поменяться в мировом футболе?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Технологии, помогающие судьям принимать решения в спорных моментах, давно используются в регби, волейболе, баскетболе. Но Йозеф Блаттер (бывший глава ­ФИФА) категорически отрицал их применение в футболе. «Величие футбола — это 90 минут без остановок и с человеческими ошибками», — говорил он. Блаттер ушёл после коррупционного скандала, а его пост занял Джанни Инфантино — человек прогрессивных взглядов.

На видеоповторах изменения не заканчиваются. Речь идёт и о временных удалениях игроков за нарушения. Более того, оживившийся технический директор ФИФА Марко ван Бастен накидал штук 5 радикальных предложений на тему, как вдохнуть в игру новую жизнь. Означает ли это, что футбол больше не будет прежним?

«За нововведения отвечает Международный совет футбольных ассоциаций, — говорит Вячеслав Колосков, бывший глава Российского футбольного союза. — А там заседают люди, которые любые идеи рассматривают со всей скрупулёзностью. За последние 50 лет было сделано много странных предложений, и все они были отверг­нуты. Конечно, время диктует перемены, но революций в футболе точно не надо ждать».

11 разных идей о том, как изменить футбол

Увеличение количества замен

Правило трёх замен существует с 1995 г. В прошлом году было принято решение протестировать четвёртую замену. Но на этом инициативы не заканчиваются. Кто-то требует 5 замен, а Норвежская футбольная ассоциация и вовсе мечтала о появлении на поле 12-го дополнительного игрока в качестве бонуса для «слабаков» (если одна команда проигрывает другой с крупным счётом).

Изменение системы начисления очков

Сейчас за победу даётся 3 очка, пусть даже это победа со счётом 10:1. Тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что команды, выигрывающие с крупным счётом, необходимо поощрять дополнительными очками, тогда возрастёт результативность. Кстати, «бонусы за разгром» сущест­вуют в регби.

Двое судей на поле

Должно быть два главных арбитра — по одному на каждую половину поля. Тогда они всегда будут рядом с мячом и смогут лучше видеть эпизод. В этом случае боковые судьи вообще не нужны.

Реформы игрового времени

Предлагается убрать два привычных тайма по 45 мин. и сделать 3 по 30 мин. Ван Бастен и вовсе говорит о четырёх таймах и трёх перерывах (у игроков появится больше времени на отдых, а у тренера — больше возможностей пообщаться с ними).

Помимо этого, можно избавиться от дополнительного времени: если основное время заканчивается вничью, сразу переходить к серии пенальти.

Временное удаление игрока

Ввести оранжевые карточки как среднее между жёлтой (предупреждение) и красной (удаление). Игрок, получивший такую карточку, удаляется с поля на 10−15 минут. Таким образом можно наказывать тех же симулянтов.

Временное удаление существует в хоккее и регби. В футболе его планируют протестировать в соревнованиях юношей и любительских команд.

Отказ от офсайда

Впервые правило «вне игры» узаконили в 1862 г., и с тех пор идут бесконечные споры: а был ли офсайд? Можно убрать этот пункт. Именно так поступили в хоккее на траве в 1998 г. — споров не стало, зато появилась возможность забивать больше голов.

Изменение размера ворот

Увеличить ворота на размер мяча с каждой стороны — т. е. сделать их на 50 см шире и на 25 см выше. Как следствие — увеличение возможности забить гол в эти ворота.

Больше динамики

Чтобы не было затягивания времени в конце матча, надо установить 10-секундный лимит на ввод мяча в игру. Также нужно проводить замены без остановок в игре, чтобы сократить паузы в матче.

Отмена национальных гимнов перед матчами сборных

Самому футболу это не поможет, зато не будет возможности освистать гимн и беспорядков на трибунах станет меньше.

Ауты ногами