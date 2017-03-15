В Госдуме предложили запретить въезд в Россию футбольным хулиганам

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Арест и запрет на въезд

В четверг, 16 марта, комитет Госдумы по законодательству рассмотрит поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов. Депутаты Игорь Лебедев (ЛДПР) и Александр Грибов («Единая Россия») предложили уравнять ответственность иностранных и российских болельщиков за нарушения правил поведения на официальных спортивных соревнованиях, а также ввести возможность запрета на въезд в Россию иностранных футбольных хулиганов. Эти поправки (есть в распоряжении РБК) комитет намерен рекомендовать к принятию, сказали РБК два собеседника в комитете.

Закон о физической культуре и спорте в России депутаты дополняют новой частью, по которой во время международных спортивных мероприятий въезд в Россию иностранцам не будет разрешаться, если есть информация, что они нарушили общественный порядок при проведении публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий за пределами России или намерены нарушить его в России.

В законе о порядке выезда из России и въезда прописывается возможность не пускать в Россию иностранцев целым списком. Порядок принятия решения о запрете въезда и перечень принимающих это решение федеральных органов исполнительной власти устанавливаются правительством, говорится в поправке.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предлагают депутаты, дадут право властям арестовывать иностранных фанатов на срок до 15 суток с выдворением за повторное и грубое нарушение, а также выравнивают размер штрафа за повторность​ до 15 тыс. руб. (как и для россиян). Для проживающих в России иностранцев, которые по решению суда могут избежать выдворения за нарушения на стадионе, предлагается ввести альтернативное наказание — штраф до 50 тыс. руб. (в принятом в первом чтении проекте предусмотрен только запрет на посещение соревнований).

Закон должен иметь превентивное значение, чтобы те, кто потенциально может совершить правонарушение на стадионе, знали об ответственности и не нарушали правила поведения, тогда «футбол как зрелище будет комфортен для зрителей», сказал РБК Грибов.

Документ прошлого года

Законопроект, ужесточающий ответственность за беспорядки на стадионах, был разработан МВД в преддверии чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и внесен правительством в конце прошлого года. Согласно поправкам в КоАП, уже принятым в первом чтении, увеличивается в два раза максимальный штраф за нарушение запрета на посещение официального спортивного соревнования с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а также устанавливается минимальный срок ареста — 10 дней (сейчас до 15 суток).

Вводится наказание за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований — штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или арест на 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований на срок от одного до семи лет.

Грубое нарушение правил поведения — это действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности тех, кто следит за соревнованиями или находится на прилегающей территории. Караться будет и нарушение правил поведения, которое повлекло за собой приостановление либо прекращение спортивного мероприятия, сказано в тексте законопроекта.

Законопроект также предполагал, что на иностранных граждан или лиц без гражданства, совершивших повторное или грубое нарушение правил поведения зрителей на соревнованиях, накладывается штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с выдворением из страны.

Эту поправку правительство связывало с проведением в России чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций 2017 года, а также с событиями чемпионата Европы 2016 года во Франции, повлекшими массовую депортацию российских болельщиков. При этом оговаривалось, что если иностранцы проживают в России, то выдворение заменяется запретом на посещение трибун на срок от года до семи лет.

Согласно этому варианту, российским хулиганам за повторное нарушение на соревнованиях грозил бы меньший штраф, чем иностранным, — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., но только россиян могли бы арестовать на срок до 15 суток. Эти различия вызвали критику депутатов при обсуждении законопроекта в первом чтении, на это также указывал в своем заключении профильный комитет по законодательству. Поэтому решено было «уравнять русских и иностранцев по штрафам и предусмотреть для всех альтернативное наказание в виде ареста», пояснил РБК Лебедев.

Ранее с инициативой запретить въезд в Россию во время чемпионата мира по футболу потенциально опасным футбольным фанатам выступило МВД. Соответствующий законопроект был размещен в декабре прошлого года на портале проектов нормативных правовых актов, однако он так и не был внесен в Думу. Формулировка поправки, разработанной ведомством, во многом совпадает с депутатским текстом.

Беспорядки в Марселе

Поведение российских фанатов на чемпионате Европы по футболу во Франции в июле​ 2016 года спровоцировало скандал. По окончании встречи между футбольными сборными России и Англии в Марселе группа примерно из 30 российских болельщиков прорвала оцепление стюардов и смогла проникнуть в сектор фанатов соперника. Они напали на нескольких британцев, а также закидывали болельщиков посторонними предметами. Потасовки продолжались до тех пор, пока стюарды не вмешались. Стычки с участием российских болельщиков происходили и до начала матча. Полиция Марселя задержала несколько российских болельщиков, им были предъявлены обвинения в участии​ в беспорядках. Позднее марсельский суд приговорил к тюремному заключению трех российских фанатов​.