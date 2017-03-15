Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29084812/
15 марта 2017, 18:12 | Футбол | ЮГА.ру

Марат Измайлов покинул ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Маратом Измайловым.

Футбольный клуб Краснодар расторгли контракт с полузащитником Маратом Измайловым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Краснодар» и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает пресс-служба горожан, Измайлову в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей, и исходя из этого он обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контракт.

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году «Краснодар» на один сезон арендовал Марата Измайлова у «Порту». В составе «быков» хавбек провел 31 матч в разных турнирах и забил один мяч.

Летом 2016 года Измайлов вернулся в «Краснодар» и подписал однолетний контракт с клубом. В текущем сезоне он выступил в семи играх и отличился одним голом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Десять игроков ФК «Краснодар» вызваны в национальные сборные своих стран

Голкипер ФК «Краснодар» Станислав Крицюк, защитник Роман Шишкин, полузащитник Юрий Газинский и нападающий команды Фёдор Смолов вызваны в сборную России для участия в товарищеских матчах под эгидой FIFA.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны

Путин попросил подумать о поправках в "пакет Яровой"

"Школа судебного репортера" пройдет в Краснодаре