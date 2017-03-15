Марат Измайлов покинул ФК «Краснодар»

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«Краснодар» и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает пресс-служба горожан, Измайлову в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей, и исходя из этого он обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контракт.

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году «Краснодар» на один сезон арендовал Марата Измайлова у «Порту». В составе «быков» хавбек провел 31 матч в разных турнирах и забил один мяч.

Летом 2016 года Измайлов вернулся в «Краснодар» и подписал однолетний контракт с клубом. В текущем сезоне он выступил в семи играх и отличился одним голом.