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15 марта 2017, 18:15 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

РФПЛ запретила проводить матчи чемпионата России на ростовском стадионе

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионе «Олимп-2» в Ростове.

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Как сообщается на сайте РФПЛ, запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения поля в соответствие с требованиями регламентирующих документов.

Напомним, перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» поле стадиона «Олимп-2» раскритиковал главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

«Трудно назвать как-то место, где мы проведем матч. Это нельзя назвать полем, была такая же ситуация в Китае, там мы отменили игру. Мы анализировали соперника, матчи с “Баварией”, “Аяксом”, смотрели там состояние поля, и оно было удовлетворительное. То, что мы обнаружили сегодня, просто невероятно», — заявил он.

Вместе с тем в УЕФА заявили, что поле донского стадиона пригодно для проведения матча.
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