РФПЛ запретила проводить матчи чемпионата России на ростовском стадионе
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России на стадионе «Олимп-2» в Ростове.
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Как сообщается на сайте РФПЛ, запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения поля в соответствие с требованиями регламентирующих документов.
Напомним, перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» поле стадиона «Олимп-2» раскритиковал главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.
«Трудно назвать
Вместе с тем в УЕФА заявили, что поле донского стадиона пригодно для проведения матча.
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