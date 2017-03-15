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https://sport.mail.ru/news/football/29083698/
15 марта 2017, 15:32 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Манчестер Юнайтед» подготовил путеводитель для болельщиков ФК «Ростов»

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» решило ответить «Ростову» на гостеприимство, оказанное английским болельщикам в России.

«Манкунианцы» сообщили в своем аккаунте в Twitter, что подготовили путеводители для фанатов донского клуба. В них болельщики, которые отправятся в Манчестер, смогут найти информацию о том, как добраться из аэропорта до стадиона «Олд Траффорд», о том, что можно и что нельзя приносить на стадион, о времени работы клубного музея и магазина, а также другую полезную информацию.

Как сообщали Юга.ру, перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Ростове-на-Дону и завершился вничью, фанаты желто-синих подарили англичанам пледы.
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