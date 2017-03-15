«Манчестер Юнайтед» подготовил путеводитель для болельщиков ФК «Ростов»

«Манкунианцы» сообщили в своем аккаунте в Twitter, что подготовили путеводители для фанатов донского клуба. В них болельщики, которые отправятся в Манчестер, смогут найти информацию о том, как добраться из аэропорта до стадиона «Олд Траффорд», о том, что можно и что нельзя приносить на стадион, о времени работы клубного музея и магазина, а также другую полезную информацию.

Как сообщали Юга.ру, перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Ростове-на-Дону и завершился вничью, фанаты желто-синих подарили англичанам пледы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/rostovfc">@RostovFC</a> We're looking forward to welcoming you to Old Trafford - here's a handy guide for fans making the trip: <a href="https://t.co/OLhsR9cTFb">https://t.co/OLhsR9cTFb</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/841628729470275584">14 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>