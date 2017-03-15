Билеты на Кубок конфедераций в Сочи не пользуются популярностью

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На данный момент на матчи реализовано около двухсот тысяч билетов, это менее трети всех выпущенных в свободную продажу.

Наименьшим спросом пользуются матчи в Сочи и в Казани. Немного лучше дела обстоят в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Возможно, низкий уровень продаж связан с ограничениями Международной федерации футбола (FIFA): в одни руки продают не более шести билетов. Еще низкая реализация билетов может объясняться национальными традициями. Матчи в основном будут посещать российские болельщики, а они привыкли приобретать билеты в последний момент.

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. В Сочи состоится 4 игры: три матча групповой стадии турнира и один из полуфиналов.