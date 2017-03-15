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15 марта 2017, 9:22 | Футбол | Чемпионат.com

«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко, переход состоится 6 июня

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, побывав в гостях у «Чемпионата», сообщил, что «Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер форварда Кирилла Панченко. Муравьев добавил, что официально переход состоится 6 июня.

Генеральный директор Динамо Евгений Муравьёв побывав в гостях у Чемпионата сообщил что Динамо и ЦСКА согласовали трансфер форварда Кирилла <span class=error>Панченко</span>. Увеличить
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«Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнёт действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», — сказал Муравьёв.

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