«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко, переход состоится 6 июня
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, побывав в гостях у «Чемпионата», сообщил, что «Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер форварда Кирилла Панченко. Муравьев добавил, что официально переход состоится 6 июня.
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«Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнёт действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», — сказал Муравьёв.
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