Защитник сборной Черногории подписал контракт с «Ростовом»

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«Защитник Марко Симич подписал контракт с нашей командой. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Марко Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского «Партизана».

Выступал за клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей.