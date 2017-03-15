Защитник сборной Черногории подписал контракт с «Ростовом»
Защитник сборной Черногории Марко Симич подписал контракт с футбольным клубом «Ростов», сообщает
пресс-служба донской команды.
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«Защитник Марко Симич подписал контракт с нашей командой. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем», — говорится в сообщении.
По информации
Выступал за клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив).
За сборную Черногории провел 17 матчей.
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