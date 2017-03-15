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15 марта 2017, 10:55 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

Защитник сборной Черногории подписал контракт с «Ростовом»

Защитник сборной Черногории Марко Симич подписал контракт с футбольным клубом «Ростов», сообщает пресс-служба донской команды.

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«Защитник Марко Симич подписал контракт с нашей командой. Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Марко Симич родился в 1987 году, является воспитанником футбольной школы белградского «Партизана».

Выступал за клубы «Раднички», «Младеновац», «Гонвед», «Бежания», «Ягодина», БАТЭ, «Кайсериспор», «Хапоэль» (Тель-Авив).

За сборную Черногории провел 17 матчей.
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