Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29075275/
14 марта 2017, 17:56 | Футбол | РБК-Спорт

Василий Уткин снимется в сериале «Матч ТВ» о самом себе

Комментатор Василий Уткин объявил о скором начале съемок телесериала, в котором он сыграет одну из ролей. Фильм будет снят по заказу «Матч ТВ».

Василий Уткин снимется в сериале Матч ТВ о самом себе - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Съемки сериала, который получил рабочее название «Несгибаемый», начнутся на этой неделе. Уткин охарактеризовал сериал как «фильм о самом себе».

«Будет интересная неделя. Мы снимаем кино про меня. Ну, так это проще всего объяснить; на самом деле не про меня, конечно. Это пилот сериала, который в работе назывался «Несгибаемый» (что мне не особенно нравилось), а в конце концов называется «Уткин против». Это будет комедия. Она начинается с того, что один известный комментатор заснул в эфире и наговорил всяческой ерунды и тут же потерял работу, ну, и много всего прочего. По итогам пилота будет приниматься решение, состоится ли весь проект. Обычное дело.

Заказчик — Матч-ТВ (да, меня это тоже удивило)", — написал Уткин на своей странице в Facebook.

Василий Уткин проработал на «Матч ТВ» в течение короткого времени — в сентябре 2015 года он дал согласие на переход на канал, однако в феврале 2016 года был выведен за штат и отказался сотрудничать с телеканалом на гонорарной основе.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили о планах «Матч ТВ» снять сериал с участием комментатора, однако сам Уткин не подтвердил эту информацию, так как к этому моменту договор еще не был подписан.

«Сегодня последний день репетиций. Теперь это — мое самое нелюбимое в жизни монотонное дело; репетиции опередили мытье посуды и примерку одежды). Дальше будут четыре очень интенсивных съемочных дня, между четвергом и понедельником, по всему городу. И постпродакшн. В конце марта фильм будет отдан на канал, а там уж ему решать. Много новых знакомых, мало сна, надеюсь, в конце концов будет интересно. Снимает фильм Михаил Брашинский, с которым мы почему-то раньше знакомы не были, хотя пол-Москвы общих приятелей», — заключил Уткин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Жозе Моуринью: Погба критикуют из зависти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Англии подчеркнул, что манкунианцам нужно думать о хорошем. По его словам, команда провела игру на высшем уровне.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

WADA раскритиковало назначение Исинбаевой в РУСАДА

РФС отверг претензии к судейству матча «Зенит» — «Амкар»

Агент Широкова опроверг информацию о проваленных допинг-пробах