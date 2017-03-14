Василий Уткин снимется в сериале «Матч ТВ» о самом себе

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Съемки сериала, который получил рабочее название «Несгибаемый», начнутся на этой неделе. Уткин охарактеризовал сериал как «фильм о самом себе».

«Будет интересная неделя. Мы снимаем кино про меня. Ну, так это проще всего объяснить; на самом деле не про меня, конечно. Это пилот сериала, который в работе назывался «Несгибаемый» (что мне не особенно нравилось), а в конце концов называется «Уткин против». Это будет комедия. Она начинается с того, что один известный комментатор заснул в эфире и наговорил всяческой ерунды и тут же потерял работу, ну, и много всего прочего. По итогам пилота будет приниматься решение, состоится ли весь проект. Обычное дело.

Заказчик — Матч-ТВ (да, меня это тоже удивило)", — написал Уткин на своей странице в Facebook.

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Василий Уткин проработал на «Матч ТВ» в течение короткого времени — в сентябре 2015 года он дал согласие на переход на канал, однако в феврале 2016 года был выведен за штат и отказался сотрудничать с телеканалом на гонорарной основе.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили о планах «Матч ТВ» снять сериал с участием комментатора, однако сам Уткин не подтвердил эту информацию, так как к этому моменту договор еще не был подписан.