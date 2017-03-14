Василий Уткин снимется в сериале «Матч ТВ» о самом себе
Комментатор Василий Уткин объявил о скором начале съемок телесериала, в котором он сыграет одну из ролей. Фильм будет снят по заказу «Матч ТВ».
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Съемки сериала, который получил рабочее название «Несгибаемый», начнутся на этой неделе. Уткин охарактеризовал сериал как «фильм о самом себе».
«Будет интересная неделя. Мы снимаем кино про меня. Ну, так это проще всего объяснить; на самом деле не про меня, конечно. Это пилот сериала, который в работе назывался «Несгибаемый» (что мне не особенно нравилось), а в конце концов называется «Уткин против». Это будет комедия. Она начинается с того, что один известный комментатор заснул в эфире и наговорил всяческой ерунды и тут же потерял работу, ну, и много всего прочего. По итогам пилота будет приниматься решение, состоится ли весь проект. Обычное дело.
Заказчик —
Василий Уткин проработал на «Матч ТВ» в течение короткого времени — в сентябре 2015 года он дал согласие на переход на канал, однако в феврале 2016 года был выведен за штат и отказался сотрудничать с телеканалом на гонорарной основе.
В ноябре прошлого года СМИ сообщили о планах «Матч ТВ» снять сериал с участием комментатора, однако сам Уткин не подтвердил эту информацию, так как к этому моменту договор еще не был подписан.
«Сегодня последний день репетиций. Теперь это — мое самое нелюбимое в жизни монотонное дело; репетиции опередили мытье посуды и примерку одежды). Дальше будут четыре очень интенсивных съемочных дня, между четвергом и понедельником, по всему городу. И постпродакшн. В конце марта фильм будет отдан на канал, а там уж ему решать. Много новых знакомых, мало сна, надеюсь, в конце концов будет интересно. Снимает фильм Михаил Брашинский, с которым мы
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