Десять игроков ФК «Краснодар» вызваны в национальные сборные своих стран
Голкипер ФК «Краснодар» Станислав Крицюк, защитник Роман Шишкин, полузащитник Юрий Газинский и нападающий команды Фёдор Смолов вызваны в сборную России для участия в товарищеских матчах под эгидой FIFA.
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В расположение сборной Швеции отправятся полузащитник Виктор Классон и центральный защитник Андреас Гранквист. В составе команды они примут участие в домашнем матче против Беларуси в рамках квалификации ЧМ-2018 (25 марта) и в выездном товарищеском матче сыграют со сборной Португалии (28 марта).
В сборную Беларуси приглашен центрдеф ФК «Краснодар» Александр Мартынович. Он будет играть против сборной Швеции, а также примет участие в товарищеской встрече с командой из Македонии (28 марта).
Атакующий хавбек Торнике Окриашвили вызван в сборную Грузии. В отборочном турнире к ЧМ-2018 она сразится со сборной Сербии (24 марта), а 28 марта встретится на поле со сборной Латвии.
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Кристиан Рамирес, левый защитник ФК «Краснодар» будет играть за сборную Эквадора. Он примет участие в двух отборочных матчах со сборной Парагвая (23 марта) и со сборной Колумбии (28 марта).
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