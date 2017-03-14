Десять игроков ФК «Краснодар» вызваны в национальные сборные своих стран

Как сообщает пресс-служба клуба, футболистов ожидают матчи с командой из Кот- д’Ивуара (24 марта 2017 года в Краснодаре) и со сборной Бельгии 28 марта в Сочи.

В расположение сборной Швеции отправятся полузащитник Виктор Классон и центральный защитник Андреас Гранквист. В составе команды они примут участие в домашнем матче против Беларуси в рамках квалификации ЧМ-2018 (25 марта) и в выездном товарищеском матче сыграют со сборной Португалии (28 марта).

В сборную Беларуси приглашен центрдеф ФК «Краснодар» Александр Мартынович. Он будет играть против сборной Швеции, а также примет участие в товарищеской встрече с командой из Македонии (28 марта).

Атакующий хавбек Торнике Окриашвили вызван в сборную Грузии. В отборочном турнире к ЧМ-2018 она сразится со сборной Сербии (24 марта), а 28 марта встретится на поле со сборной Латвии.

Опорный хавбек Шарль Каборе получил приглашение в сборную Буркина-Фасо. В составе команды он сыграет против сборной Марокко (товарищеский матч состоится 24 марта) и сборной Нигерии (27 марта).

Кристиан Рамирес, левый защитник ФК «Краснодар» будет играть за сборную Эквадора. Он примет участие в двух отборочных матчах со сборной Парагвая (23 марта) и со сборной Колумбии (28 марта).