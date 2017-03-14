Стала известна стоимость билетов на ответный матч «МЮ» — «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» опубликовал информацию о стоимости билетов для донских болельщиков на ответный матч с английским клубом «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 марта на стадионе Old Trafford.
Стоимость билетов составляет 43 фунта стерлингов или по курсу Центробанка — 3104 рубля. Для сравнения билеты на матч с чешской «Спартой» стоили 15 евро.
Для болельщиков команды на трибунах стадиона выделен отдельный сектор STH 229. Билеты можно заказать, отправив заявку на электронный адрес футбольного клуба, указав свои данные. Также для желающих взять с собой атрибуты для поддержки команды еще одна установка: футболисты должны заранее знать, каким образом их будут поддерживать. Фото баннеров и флагов необходимо приложить к письму.
«Отправившие необходимую информацию и получившие
К слову, когда впервые в истории «Манчестер Юнайтед» играл с «Ростовом» на донском поле, около 16 тысяч билетов на стадион «Олимп-2», были проданы за три часа после объявления о начале продаж. Повышенный покупательский спрос на билеты спровоцировал волну спекуляций.
Напомним, что матч в донской столице «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 1:1. Для выхода в ¼ финала Лиги Европы ростовчанам нужна победа, либо результативная ничья — со счетом не меньше, чем 2:2.
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