Стоимость билетов составляет 43 фунта стерлингов или по курсу Центробанка — 3104 рубля. Для сравнения билеты на матч с чешской «Спартой» стоили 15 евро.

Для болельщиков команды на трибунах стадиона выделен отдельный сектор STH 229. Билеты можно заказать, отправив заявку на электронный адрес футбольного клуба, указав свои данные. Также для желающих взять с собой атрибуты для поддержки команды еще одна установка: футболисты должны заранее знать, каким образом их будут поддерживать. Фото баннеров и флагов необходимо приложить к письму.

«Отправившие необходимую информацию и получившие e-mail c подтверждением брони, смогут приобрести билеты на гостевой сектор в Манчестере 16 марта. Подробная информация о порядке выкупа билетов будет опубликована на официальном сайте и социальных сетях клуба», — говорится в официальном сообщении ФК «Ростов».

К слову, когда впервые в истории «Манчестер Юнайтед» играл с «Ростовом» на донском поле, около 16 тысяч билетов на стадион «Олимп-2», были проданы за три часа после объявления о начале продаж. Повышенный покупательский спрос на билеты спровоцировал волну спекуляций. Интернет-сайты бесплатных объявлений пестрили предложениями о продаже билетов по цене от 10 тысяч до 1 миллиона рублей за одно место.

Напомним, что матч в донской столице «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 1:1. Для выхода в ¼ финала Лиги Европы ростовчанам нужна победа, либо результативная ничья — со счетом не меньше, чем 2:2.

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