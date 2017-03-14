СМИ: CAS посчитал «безрассудным» решение Блаттера передать Платини 2 млн франков

Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS. В мае суд сократил отстранение Платини до 4 лет, а 5 декабря объявил об отклонении апелляции Блаттера.

«Комиссия считает поведение Блаттера как президента ФИФА в данном вопросе безрассудным или как минимум неосторожным, поскольку он одобрил платеж без проверки подписанного контракта, не попросив своих сотрудников проверить заключенное соглашение или выполнить какую-либо проверку», — говорится в мотивировочной части решения CAS, выдержки из которой приводит портал.