СМИ: CAS посчитал «безрассудным» решение Блаттера передать Платини 2 млн франков
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) расценил решение бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера передать два миллиона швейцарских франков экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини, как «безрассудное», утверждает портал Insidethegames.biz.
Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября 2015 года открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в CAS. В мае суд сократил отстранение Платини до 4 лет, а 5 декабря объявил об отклонении апелляции Блаттера.
«Комиссия считает поведение Блаттера как президента ФИФА в данном вопросе безрассудным или как минимум неосторожным, поскольку он одобрил платеж без проверки подписанного контракта, не попросив своих сотрудников проверить заключенное соглашение или выполнить
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