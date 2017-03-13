Шалимов: Футболист «Краснодара» Мамаев может выйти в «старте» в игре с «Сельтой»

В понедельник «Краснодар» в гостях обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1.

«У нас через два дня игра, поэтому мы выпустили на 30 минут Павла Мамаева и Шарля Каборе, таким образом дали отдохнуть Маурисио, который может выйти в стартовом составе в матче с “Сельтой”. Возможно, увидим в следующей игре Мамаева в “старте”, он набрал форму», — сказал Шалимов.

«Концовка тяжелая, заканчивали вдесятером, но мы выстояли. Первый гол пропустили с ошибкой, во втором тайме был всплеск, когда забили два гола. Затем получилось так, что “Локомотив” нас “посадил” на свою половину поля, они стали играть быстрее, но в какой-то момент начинаешь играть на удержание счета, и иногда мы выбегали в контратаки», — добавил тренер.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре краснодарцы сыграют дома против «Уфы» 19 марта.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг на стадионе российского клуба.