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https://sport.mail.ru/news/football/29063957/
13 марта 2017, 22:44 | Футбол | ТАСС

Шалимов: Футболист «Краснодара» Мамаев может выйти в «старте» в игре с «Сельтой»

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев набрал форму и может выйти в стартовом составе команды в игре Лиги Европы с испанской «Сельтой». Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.

В понедельник «Краснодар» в гостях обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1.

«У нас через два дня игра, поэтому мы выпустили на 30 минут Павла Мамаева и Шарля Каборе, таким образом дали отдохнуть Маурисио, который может выйти в стартовом составе в матче с “Сельтой”. Возможно, увидим в следующей игре Мамаева в “старте”, он набрал форму», — сказал Шалимов.

«Концовка тяжелая, заканчивали вдесятером, но мы выстояли. Первый гол пропустили с ошибкой, во втором тайме был всплеск, когда забили два гола. Затем получилось так, что “Локомотив” нас “посадил” на свою половину поля, они стали играть быстрее, но в какой-то момент начинаешь играть на удержание счета, и иногда мы выбегали в контратаки», — добавил тренер.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре краснодарцы сыграют дома против «Уфы» 19 марта.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг на стадионе российского клуба.

13.03.2017 19:30 Зрители 9494 основной раунд: 19-й тур Локомотив
Локомотив М 1:2 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
36′ Владислав Игнатьев 20
7 Павел Мамаев (Ю. Газинский, В. Калешин) 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (В. Классон, П. Мамаев) 64′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Маркес Битанкур Майкон 7
Игорь Денисов 27
62′ Владислав Игнатьев 20
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын 90+5′
17 Виталий Калешин
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 65′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 73′
70 Торнике Окриашвили
15 Илья Жигулев 55′
7 Павел Мамаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
11 Фолы 19
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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