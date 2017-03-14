«Локомотив» уступил «Краснодару» в матче чемпионата России по футболу

Результат встречи — 2:1 в пользу «Краснодара».

На 36-й минуте Владислав Игнатьев вывел «Локомотив» вперед. Однако гости не только отыгрались, но и смогли вырвать победу. На 56-й минуте в составе «Краснодара» отличился Павел Мамаев, на 64-й — Вандерсон.

В конце матча «Локомотив» устроил штурм на ворота соперника, активным участником процесса был голкипер москвичей Маринато Гилерме. После подачи с углового он бил головой, но мяч пролетел мимо ворот.

Победа позволила «Краснодару» набрать 32 очка и подняться в восьмого на четвертое место в турнирной таблице. Что касается «Локомотива», то он занимает 10-е место — 26 очков.

Этим матчем закрывалась программа 19-го тура чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу московский «Спартак» — 44 очка. Он на восемь баллов опережает соперников из столичного ЦСКА и петербургского «Зенита».