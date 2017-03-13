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https://sport.mail.ru/news/football/29060027/
13 марта 2017, 16:11 | Футбол | Чемпионат.com

КБГУ — победитель домашнего турнира первой группы НСФЛ

С 11 по 13 марта в Нальчике прошёл второй турнир первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/17.

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова на своём поле принимал команды из Чебоксар, Ростова-на-Дону и Калининграда. В течение трёх соревновательных дней за турнирные очки боролись хозяева и студенты Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева, Донского государственного технического университета и Калининградского государственного технического университета.

КБГУ вырвал победу за две минуты до конца матча с ЧГПУ, а ДГТУ сравнял счёт в игре против КГТУ в добавленное арбитром время. Хозяева одержали победу и во втором матче, а третий, играя больше тайма в меньшинстве, свели к ничьей. Таким образом, футболисты КБГУ выиграли домашний турнир. На второй строчке расположились студенты из Донского университета, одержавшие победу над ЧГПУ и разделившие очки с КБГУ и КГТУ. Калининградцы, в свою очередь, по одному разу победили, сыграли вничью и проиграли. Сборной ЧГПУ, для которой данный турнир уже второй, вновь не удалось набрать первые очки.

Третий турнир первой группы НСФЛ пройдёт с 26 по 28 марта в Ростове-на-Дону, где хозяева поля, футболисты Донского государственного технического университета, примут команды Томского политехнического университета, Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина и Московского педагогического государственного университета.
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