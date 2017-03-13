КБГУ — победитель домашнего турнира первой группы НСФЛ
С 11 по 13 марта в Нальчике прошёл второй турнир первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/17.
КБГУ вырвал победу за две минуты до конца матча с ЧГПУ, а ДГТУ сравнял счёт в игре против КГТУ в добавленное арбитром время. Хозяева одержали победу и во втором матче, а третий, играя больше тайма в меньшинстве, свели к ничьей. Таким образом, футболисты КБГУ выиграли домашний турнир. На второй строчке расположились студенты из Донского университета, одержавшие победу над ЧГПУ и разделившие очки с КБГУ и КГТУ. Калининградцы, в свою очередь, по одному разу победили, сыграли вничью и проиграли. Сборной ЧГПУ, для которой данный турнир уже второй, вновь не удалось набрать первые очки.
Третий турнир первой группы НСФЛ пройдёт с 26 по 28 марта в
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