Четырех футболистов «Краснодара» вызвали в сборную РФ на матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией

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В список включили 27 футболистов, среди них по четыре игрока «Краснодара» и «Ростова», а также два представителя «Терека». Подготовка к матчу начнется 20 марта в Краснодаре.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа») и Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек») и Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Магомед Оздоев («Терек»).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин») и Федор Смолов («Краснодар»).

Как сообщали Юга.ру, товарищески матч между Россией и Кот-д’Ивуаром состоится 24 марта в Краснодаре. Билеты уже поступили в продажу, стоимость самого дешевого составляет 400 рублей.

Игра с Бельгией пройдет 28 марта в Сочи, со дня старта продаж раскупили более 18 тыс. билетов. Перед началом матча гимны национальных сборных исполнит Кубанский казачий хор.