Футболист «Рубина» Канунников вызван в сборную России

Также вызов в главную команду страны получил Магомед Оздоев — футболист принадлежит «Рубину», но в настоящее время на правах аренды выступает за грозненский «Терек».

Всего для подготовки к контрольным матчам в сборную вызваны 27 футболистов. Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»). Защитники: Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Андрей Семенов («Терек», Грозный), Роман Шишкин («Краснодар»). Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак», Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Магомед Оздоев («Терек», Грозный). Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин», Казань), Федор Смолов («Краснодар»).

Тренировочный сбор команды стартует 20 марта в Краснодаре. Там же сборная России 24 марта проведет контрольную игру против сборной Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи сыграет против команды Бельгии.