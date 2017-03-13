Все участники турнира «Крымская весна» прибыли на полуостров
12-го марта в Крым прибыли команды, которые примут участие в турнире «Крымская весна», посвященный третьей годовщине референдума о воссоединении Республики Крым и города Севастополя с Россией.
Напомним, в турнире примут участие четыре коллектива. Это представители:
Республики Крым и г. Севастополя — сборная Крыма.
Южного федерального округа — ФК «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону).
Сибирского федерального округа — ФК «Зенит» (Иркутск).
Первые матчи турнира пройдут уже завтра, 13 марта. В Севастополе на стадионе «СОК» (ул. Брестcкая, 21) сыграют: сборная Крыма — «Ростсельмаш», а в Симферополе на стадионе «Фиолент» (бульвар Франко, 30) сойдутся сборная СКФО — «Зенит». Оба матча начнутся в 15 часов. Вход свободный.
По результатам этих встреч определятся финалисты, а также команды, которые поборются за третье место. Напомним, финал турнира состоится 16 марта в Симферополе на поле ЦСПСК РК (стадион «Локомотив», ул. Пушкина, 46).
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