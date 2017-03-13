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13 марта 2017, 11:15 | Футбол | АиФ Калининград

Калининградская «Балтика» в Нальчике сыграла вничью со «Спартаком»

Калининградская «Балтика» в Нальчике сыграла вничью со «Спартаком». Матч состоялся в воскресенье, 12 марта.

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С 2013 года «Спартак-Нальчик» и «Балтика» встречались в официальных матчах пять раз. До этого матча у нальчан была одна победа против двух у калининградцев и двух ничьих.

Не было забито мячей и в этом матче. «Балтика» выглядела организованно и ожидаемо играла на контратаках, которые «Спартак» умело отражал.

«Есть вопрос к атакующей линии. В нашем положении, что счет 0:0, что проигрыш — без разницы. Нам нужна только победа», — заявил после матча главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко.

Отметим, что после этого матча балтийцы находятся на 19-месте турнирной таблицы с 21 очком.
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