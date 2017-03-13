Тренер «Ростова» назвал причину ничьей в матче с «Тереком»

По его мнению, донские футболисты не смогли быстро восстановиться после тяжелого матча с «Манчестер Юнайтед».

— Игра была непростой. Наши опасения, что команда не восстановится после «Манчестера», оказались небезосновательными — не было свежести и быстроты. Эти два качества очень важны в нашей системе игры. Во втором тайме огромное желание победить плюс сделанные замены сыграли свою роль — удалось обострить игру, появились моменты. Ребята приложили много стараний, была поддержка трибун. Но жесткий календарь и невозможность использовать ряд футболистов из-за повреждений, карточек привели к ничейному результату, — заявил Иван Данильянц.

Он также рассказал о том, какие игроки выйдут на ответный матч с «Манчестер Юнайтед» 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».

— Калачев не играет в Манчестере, и нам придется выпускать другого игрока. Мы поставили на края Киреева и Терентьева, и, вероятно, они сыграют с «МЮ». Основная сложность в том, что Игорь долгое время без игровой практики, и ему было тяжело во втором тайме, в итоге пришлось заменить. Но без сегодняшней практики его нельзя было выпускать в Лиге Европы, — сказал Данильянц.