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https://sport.mail.ru/news/football/29051102/
13 марта 2017, 15:23 | Футбол | Городской репортер

Вратарь ФК «Ростов» Сослан Джанаев не сыграет в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Сослан Джанаев приступил к тренировкам в общей группе, но пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», заявил главный тренер ростовчан Иван Данильянц, которого цитирует пресс-служба клуба.

«Он приступил к работе, занимается в общей группе, — сказал Иван Данильянц о Сослане Джанаеве. — Есть остаточные болевые ощущения, это бесследно не проходит. Но он должен приобрести чувство уверенности в своих силах, и только после этого он сможет выйти на поле. Думаю, что в матче с “Манчестер Юнайтед” мы его не увидим».

Напомним, Джанаев пропустил несколько матчей после зимней паузы из-за травмы плеча.

«Ростов» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» 16 марта. Первая игра завершилась вничью.
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