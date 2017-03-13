Вратарь ФК «Ростов» Сослан Джанаев не сыграет в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

«Он приступил к работе, занимается в общей группе, — сказал Иван Данильянц о Сослане Джанаеве. — Есть остаточные болевые ощущения, это бесследно не проходит. Но он должен приобрести чувство уверенности в своих силах, и только после этого он сможет выйти на поле. Думаю, что в матче с “Манчестер Юнайтед” мы его не увидим».

Напомним, Джанаев пропустил несколько матчей после зимней паузы из-за травмы плеча.

«Ростов» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» 16 марта. Первая игра завершилась вничью.