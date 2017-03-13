Вратарь ФК «Ростов» Сослан Джанаев не сыграет в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»
Вратарь футбольного клуба «Ростов» Сослан Джанаев приступил к тренировкам в общей группе, но пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», заявил главный тренер ростовчан Иван Данильянц, которого цитирует
пресс-служба клуба.
«Он приступил к работе, занимается в общей группе, — сказал Иван Данильянц о Сослане Джанаеве. — Есть остаточные болевые ощущения, это бесследно не проходит. Но он должен приобрести чувство уверенности в своих силах, и только после этого он сможет выйти на поле. Думаю, что в матче с “Манчестер Юнайтед” мы его не увидим».
Напомним, Джанаев пропустил несколько матчей после зимней паузы
«Ростов» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» 16 марта. Первая игра завершилась вничью.
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