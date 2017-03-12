«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и других

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:0. 17 июля 2010 года

Москвич Турбин был назначен на матч в Петербурге и, по мнению сибиряков, помогал именно хозяевам. Тренер «Сибири» Игорь Криушенко не выдержал несправедливости и еще до финального свистка вступил в перепалку с Романом Широковым и Владиславом Радимовым. Судья показал шесть желтых карточек гостям при том, что петербуржцев не тронул предупреждениями вовсе.

Войцех Ковалевски, голкипер «Сибири»: «Очень сложно играть с “Зенитом” на его поле. Было такое чувство, что за питерцев играли футболисты как в синих футболках, так и в желтых. Нельзя свистеть только в одну сторону».

«Сатурн» (Раменское) — «Рубин» (Казань) — 0:2. 22 августа 2010 года

Евгений Турбин удалил выступавшего тогда за «Сатурн» Андрея Каряку: полузащитник получил первую желтую при невыясненных обстоятельствах: то ли нужно было бить по свистку, то ли нет, а вторую — за особенно яростные споры с арбитром.

Андрей Гордеев, главный тренер «Сатурна»: На ход игры повлияло удаление Каряки. Надо разобраться, что там было.

«Амкар» (Пермь) — «Волга» (Нижний Новгород) — 3:2. 17 сентября 2012 года

Евгений Турбин разозлил Гаджи Гаджиева: назначил два пенальти, ожесточенные споры вызвал второй: Харитонов, как показалось игрокам «Волги», сыграл в мяч в борьбе с Мияйловичем, но судья не поддался на уговоры и оставил свое решение в силе. Руслан Анджинджал пробовал растолковать истину и по-хорошему, и по-плохому, но нижегородцев это не спасло.

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Волги»: Два пенальти совершенно не обоснованы. В первом случае играет в мяч Плешан, во втором случае то же самое — наш игрок, крайний защитник Харитонов тоже играет в мяч — тоже дается одиннадцатиметровый. Ни в первом случае игрока не трогали, ни во втором.

«СКА-Энергия» (Хабаровск) — «Балтика» (Калининград) — 1:0. 15 октября 2012 года

В матче ФНЛ Турбин сначала на 58-й минуте не поставил стопроцентный пенальти, а затем в добавленное время не засчитал гол калининградца Андрея Гацко.

Евгений Перевертайло, главный тренер «Балтики»: Впечатления от матча самые разнообразные. На 58-й минуте мы должны были бить 11-метровый. Нарушение в штрафной площади соперников было явным, и видеозапись это подтверждает.

«Химки» — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0. 12 ноября 2012 года

Евгений Турбин назначил одиннадцатиметровый в пользу главного аутсайдера ФНЛ на его поле. Капитан «Химок» Сергей Даниловский его реализовал, но судья решил дать свисток в пользу провинившегося: он заставил химчан перебить пенальти из-за того, что удаленный в эпизоде игрок «Сибири» на момент первой попытки не покинул пределов поля. Второй шанс игрок «Химок» использовать не смог. Игра переросла в крайне жесткую. В сумме, кроме прямого удаления, было показано 11 желтых карточек.

Сергей Даниловский, капитан «Химок»: Я не понимаю, почему судья попросил повторить 11-метровый, если мы были не виноваты — я ударил по свистку и забил — и потом возникла какая-то непонятная ситуация. Одно дело, если бы кто-то вбежал в штрафную, как это часто бывает, и судья велел бы перебить… А тут судья уже показал на центр, показал желтые карточки игроку соперника. И тут эта неразбериха — и перебивание пенальти. Но тут от нас ничего не зависело, мы все сделали по правилам.

«Металлург» (Липецк) — «Арсенал» (Тула) — 1:5. 5 июня 2013 года

В концовке сезона Турбина отправили на матч второго дивизиона с участием лидера — тульского «Арсенала». Еще в первой половине первого тайма он сделал все для крупной победы подопечных Дмитрия Аленичева. В промежуток с 10-й по 24-ю минуты он поставил в ворота «Металлурга» три пенальти, а также удалил двух игроков липецкой команды. Евгений Савин оформил одиннадцатиметровый хет-трик, а затем добавил еще по голу за каждую красную. Липецкая пресса назвала две желтые карточки, повлекшие одно из удалений «высосанными непонятно из какого пальца».

Сергей Машнин, главный тренер «Металлурга»: Театр одного актера! Люди пришли посмотреть футбол, а смотрели на судью! Не понимаю только, чем он это заслужил. Мы играли вдевятером против четырнадцати. Думаю, вы понимаете, о чем я. Наверное, судья тренировал туляков в пробитии пенальти!

«Волга» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3. 3 августа 2013 года

На 35-й минуте встречи «Зенит» готовился пробивать ничем не примечательный штрафной. Халк установил мяч, рядом находился Роман Широков. Судья Евгений Турбин держал свисток в руке на уровне груди и, похоже, указывал на него — дескать, бить только по сигналу. Увлеченный в этот момент поиском удобной кочки Широков быстро разыграл мяч. Судья игру остановил, но желтую карточку показал почему-то Халку, для которого она стала второй. Бразилец долго спорил, даже толкал судью — все это справедливый повод для последующих наказаний. Однако адекватного объяснения удалению не найти.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»: В Объединенном чемпионате слепые судить не будут.

«Амкар» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0. 12 марта 2017 года

На 7-й минуте Олег Шатов навесил в штрафную, Гарсия переправил головой. Мяч летел в ворота, но там неожиданно оказался Луиш Нету, у которого сработал рефлекс защитника. Португалец вынес мяч. При повторе, впрочем, стало очевидно, что мяч линию пересек и гол нужно было засчитать. Через 15 минут произошел и еще один странный эпизод: Дмитрий Хомич ввел мяч в игру, его перехватил Дзюба и отправил точно в ворота. Судья показал: мяч был введен не с того места. Все бы ничего, но рука у судьи была поднята. Во втором тайме Дзюбу свалили в штрафной: похоже на пенальти, но эпизод спорный.

Мирча Луческу, главный тренер «Зенита»: Не хочется повторять, но придется — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. По мнению игроков был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас.