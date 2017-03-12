«Амкар» переиграл «Зенит» дома с минимальным счетом

«Амкар» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» — на второй позиции, у команды 36 баллов.

В следующем матче 18 марта «Амкар» сыграет с «Томью». 19 марта «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал».