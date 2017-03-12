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https://sport.mail.ru/news/football/29048316/
12 марта 2017, 15:47 | Футбол | Коммерсантъ

«Амкар» переиграл «Зенит» дома с минимальным счетом

Пермский «Амкар» обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Гол на 33-й минуте забил Роланд Гиголаев.

«Амкар» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» — на второй позиции, у команды 36 баллов.

В следующем матче 18 марта «Амкар» сыграет с «Томью». 19 марта «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал».
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Новости Футбола

Дзюба не видел, чтобы так «убивали» команду, как в матче с «Амкаром»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба никогда не видел, чтобы так «убивали» команду, как в гостевом матче 19-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром». Дзюбу цитирует пресс-служба петербургского клуба.
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