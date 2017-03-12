«Амкар» переиграл «Зенит» дома с минимальным счетом
Пермский «Амкар» обыграл
санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Гол на 33-й минуте забил Роланд Гиголаев.
«Амкар» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» — на второй позиции, у команды 36 баллов.
В следующем матче 18 марта «Амкар» сыграет с «Томью». 19 марта «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал».
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