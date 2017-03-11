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https://sport.mail.ru/news/football/29044352/
11 марта 2017, 21:09 | Футбол | ТАСС

Прядкин: поле на стадионе «Центральный» в Казани бедовое, РФПЛ отреагирует жестко

Глава лиги подтвердил, что матч 21-го тура чемпионата с «Зенитом» казанцы планируют провести на своем основном стадионе «Казань-Арена».

Глава лиги подтвердил что матч 21-го тура чемпионата с Зенитом <span class=error>казанцы</span> планируют провести на своем основном стадионе Казань-Арена Увеличить
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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) жестко отреагирует на состояние газона на стадионе «Центральный» во время матча 19-го тура чемпионата страны с «Оренбургом». Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

Матч «Рубин» — «Оренбург» (0:0) прошел в субботу. На «Центральном» казанцы также провели матч ¼ финала Кубка страны с «Сибирью» (1:0), который состоялся 1 марта. По словам представителей клубов, перенос нужен был для того, чтобы поберечь газон на «Казань-Арене».

«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион “Центральный” в Казани, — признался Прядкин, рассуждая о состоянии полей российских клубов. — Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на “Казань-Арену”, но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко».

«Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества», — добавил собеседник ТАСС.

Глава лиги подтвердил, что матч 21-го тура чемпионата с «Зенитом» казанцы планируют провести на своем основном стадионе «Казань-Арена». «У нас уже заявлен “Зенит” на “Казань-Арене”, но это не дает повода играть на таком поле, как на “Центральном”. Пусть это и достаточно жесткая критика, но мы все-таки думали, что они успеют восстановить газон после кубковой игры, ведь уже тогда мы дали свои рекомендации. Так что было бы здорово, чтобы они побыстрее перешли на “Казань-Арену”, а этот газон привели в порядок, потому что еще неизвестно, что нас ожидает впереди с точки зрения погоды, я знаю отношения республиканских и городских властей, думаю, они приведут в порядок», — сказал он.
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