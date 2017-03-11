«Рубин» сыграл дома вничью с «Оренбургом»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). По сравнению с прошлым матчем против «Анжи» в составе казанцев сегодня произошло два изменения — с первых минут сыграли защитники Мориц Бауэр, заменивший Серхио Санчеса, и Эльмир Набиуллин, который начал матч на левом фланге защиты вместо Виталия Устинова. А в ложе почетных гостей отметим Премьер-министра республики Ильдара Халикова и губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Играть с оренбуржцами пришлось вновь на тяжелом поле Центрального стадиона. Качество газона нивелировало техническое превосходство латиноамериканских легионеров «Рубина», хотя таковых в стартовом составе хозяев оказалось всего двое — перуанский полузащитник Карлос Самбрано и бразильский нападающий Жонатас. На таком поле большое значение имеют как физические кондиции, так и стандартные положения, в чем обе команды как раз преуспели в нынешнем сезоне. Созидать на тяжелом поле всегда сложно. Да и публики на трибунах оказалось мало — около 3400 человек.

В рядах гостей отметим их главного тренера Роберта Евдокимова, воспитанник нижнекамского футбола в сезоне 1989 года провел в роли полузащитника 38 матчей в рядах «Рубина». А также болгарского хавбека Благо Георгиева, начинавшего прошлый сезон в «Рубине».

Сама же игра началась на встречных курсах, гости тоже в обороне не отсиживались. Разумеется, территориальное преимущество было на стороне хозяев. Кочковатый газон в разы увеличил ошибки и потери, мяч к цели соперники предпочитали доставлять по воздуху.

Несколько раз оренбуржцы очень опасно выходили к воротам Сергея Рыжикова, но тот был начеку. У ворот гостей в первом тайме можно вспомнить удар Жонатаса головой после навеса с углового и его же дальний удар в концовке тайма. Единоборств было много, защитники «Рубина» успели за это время получить две желтые карточки. Вот, пожалуй, и все заметные события за 45 минут первого тайма.

Точно по такому же сценарию, максимум борьбы и старания, минимум организованного футбола, проходил и второй тайм. Постепенно у ворот «Рубина» стало нарастать напряжение, что привело к недовольному свисту трибун. Даже выход один на один был у гостей. Хорошо, что Набиуллин в этом моменте сыграл образцово. Тренерский штаб хозяев выпускает свою палочку-выручалочку, ветерана команды турецкого хавбека Гекдениза Карадениза. Обычно он заметно добавляет команде энергии и агрессии в атаке. Но не в этот раз. Ничья стала логичным исходом встречи.

После 19 туров чемпионата России в активе «Рубина» 27 очков, 9-е место без учета более поздних матчей тура. В следующем туре 18марта казанцы в Екатеринбурге сыграют с «Уралом».

«Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:0 (0:0). Предупреждены: Камболов, Самбрано, Канунников — Дюриш, Малых, Афонин.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов (Цакташ, 65), МВила, Ткачук (Карадениз, 67), Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.