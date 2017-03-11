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11 марта 2017, 14:53 | Футбол | Pro Город Самара

Самарские «Крылья Советов» потерпели очередное поражение в Уфе

Первый и единственный гол был забит в начале матча с уфимцами.

В субботу, 11 марта, в матче 19 тура чемпионата России «Крылья Советов» в гостевом матче уступили башкирской «Уфе» со счетом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Хозяева матча забили первый и единственный гол на шестой минуте матча. Голевую передачу дал Вячеслав Кротов и с фланга реализовал Иван Пауревич.

Напомним, 5 марта, самарские футболисты, проводя домашний матч на резервном стадионе в Уфе, проиграли со счетом 0:3 московскому «Локомотиву».
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