Самарские «Крылья Советов» потерпели очередное поражение в Уфе

В субботу, 11 марта, в матче 19 тура чемпионата России «Крылья Советов» в гостевом матче уступили башкирской «Уфе» со счетом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Хозяева матча забили первый и единственный гол на шестой минуте матча. Голевую передачу дал Вячеслав Кротов и с фланга реализовал Иван Пауревич.

Напомним, 5 марта, самарские футболисты, проводя домашний матч на резервном стадионе в Уфе, проиграли со счетом 0:3 московскому «Локомотиву».