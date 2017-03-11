Мутко: У России обязательно появится представитель в ФИФА
МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие представителя России в Совете Международной федерации футбола (ФИФА) ни на что не влияет, а страна обязательно найдет возможность дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил журналистам
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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В пятницу стало известно, что кандидатура Мутко на должность в Совете ФИФА не была допущена организацией
«Представитель России в ФИФА? Мы найдем возможность сотрудничества. Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Когда будут выборы — тогда появится, все у нас появится», — сказал он.
Совет ФИФА был создан в феврале прошлого года, заменив генеральный секретариат федерации и исполнительный комитет. Орган решает стратегические, «политические» вопросы организации. В состав совета войдут 37 членов — президент ФИФА, восемь
Мутко с 2009 года входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.
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