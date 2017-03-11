Мутко: у России обязательно появится представитель в ФИФА

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В пятницу стало известно, что кандидатура Мутко на должность в Совете ФИФА не была допущена организацией из-за того, что он занимает должность вице-премьера РФ. Сам глава РФС пояснил, что отныне ФИФА ввела новый критерий к кандидатам — политическая нейтральность.

«Представитель России в ФИФА? Мы найдем возможность сотрудничества. Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Когда будут выборы — тогда появится, все у нас появится», — сказал он.

Совет ФИФА был создан в феврале прошлого года, заменив генеральный секретариат федерации и исполнительный комитет. Орган решает стратегические, «политические» вопросы организации. В состав совета войдут 37 членов — президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек, окончательный состав совета должен быть определен на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мутко с 2009 года входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.