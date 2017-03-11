Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29042077/
11 марта 2017, 14:31 | Футбол | ТАСС

Мутко: У России обязательно появится представитель в ФИФА

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие представителя России в Совете Международной федерации футбола (ФИФА) ни на что не влияет, а страна обязательно найдет возможность дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По словам президента РФС наличие или отсутствие представителя России в ФИФА ни на что не влияет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу стало известно, что кандидатура Мутко на должность в Совете ФИФА не была допущена организацией из-за того, что он занимает должность вице-премьера РФ. Сам глава РФС пояснил, что отныне ФИФА ввела новый критерий к кандидатам — политическая нейтральность.

«Представитель России в ФИФА? Мы найдем возможность сотрудничества. Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Когда будут выборы — тогда появится, все у нас появится», — сказал он.

Совет ФИФА был создан в феврале прошлого года, заменив генеральный секретариат федерации и исполнительный комитет. Орган решает стратегические, «политические» вопросы организации. В состав совета войдут 37 членов — президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек, окончательный состав совета должен быть определен на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мутко с 2009 года входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Шекспир может быть утверждён главным тренером «Лестера» перед игрой с «Севильей»

Ожидается, что исполняющий обязанности главного тренера «Лестер Сити» Крэйг Шекспир избавится от приставки «и.о.» во вторник перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей», сообщает Sky Sports.
Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

Мутко: у России обязательно появится представитель в ФИФА

УЕФА выступит посредником в переговорах о трансферах крымских футболистов с ФФУ

Суд Нью-Йорка вынесет решение по апелляции Поветкина в апреле