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https://sport.mail.ru/news/football/29041954/
11 марта 2017, 14:49 | Футбол | "Российская газета"

«Уфа» одержала третью победу подряд в чемпионате России

Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол на 6-й минуте забил Иван Пауревич.

«Уфа» одержала третью победу подряд и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Крылья Советов» занимают 15-е место (15).

В следующем туре клуб 19 марта сыграет в гостях с «Краснодаром». «Крылья Советов» в этот же день примут «Ростов».

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что команда одержала тяжелую и трудовую победу.

— Играли дома, поэтому хотелось активно начать встречу. К сожалению, после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу, — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол». — Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. Стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. В концовке могли увеличить преимущество в счёте. В целом получилась очень тяжелая и трудовая победа. Нужно больше реализовывать свои моменты. Есть, над чем работать.
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