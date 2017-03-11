УЕФА выступит посредником в переговорах о трансферах крымских футболистов с ФФУ

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Делегация КФС вернулась в субботу в Крым из Швейцарии, где были проведены переговоры с чиновниками УЕФА о развитии крымского футбола.

«Достигнута договоренность, что через какое-то время на нейтральной полосе должна состояться встреча между украинской федерацией и нами. Встреча обязательно пройдет в стенах УЕФА. Есть уже понимание и наработки, в том числе и по трансферам, и по международным встречам в Крыму. УЕФА готов выступить посредником этой встречи», — сообщил Ветоха.

По его словам, встреча необходима для того, чтобы «снять блокаду с крымского футбола».

«На сегодняшний день Украина (ФФУ) полностью блокирует все международные встречи, а также приезд российских футбольных клубов в Крым, они постоянно пишут протесты по этому поводу и считают, что это должно быть согласовано с ними», — отметил глава КФС.

€1 млн на футбол в Крыму

В пятницу, 10 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лавринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, Ветохи, управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения. В частности, УЕФА выделил €1 млн на развитие крымского футбола, а представители Союза заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам.

Ветоха в разговоре с ТАСС назвал это «знаковым событием». По его словам, в самые короткие сроки будет разработана «дорожная карта» по использованию этих средств. Речь идет, в первую очередь, об увеличении количества футбольных полей в Крыму, повышении квалификации и обучении тренеров, судейского корпуса.

Нам разрешили участвовать во всех этих программах, причем специалисты УЕФА приедут для этого в Крым. Это будет происходить на нашей территории. Это очень позитивный момент и движение вперед, — сказал он.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб «ТСК Таврия».