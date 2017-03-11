УЕФА выступит посредником в переговорах о трансферах крымских футболистов с ФФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступит посредником в переговорах между Крымским футбольным союзом (КФС) и Федерацией футбола Украины (ФФУ) как в вопросе трасферов крымских игроков, так и в развитии футбола на Крымском полуострове в целом. Об этом сообщил ТАСС президент КФС Юрий Ветоха.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Делегация КФС вернулась в субботу в Крым из Швейцарии, где были проведены переговоры с чиновниками УЕФА о развитии крымского футбола.
«Достигнута договоренность, что через
По его словам, встреча необходима для того, чтобы «снять блокаду с крымского футбола».
«На сегодняшний день Украина (ФФУ) полностью блокирует все международные встречи, а также приезд российских футбольных клубов в Крым, они постоянно пишут протесты по этому поводу и считают, что это должно быть согласовано с ними», — отметил глава КФС.
€1 млн на футбол в Крыму
В пятницу, 10 марта в
В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения. В частности, УЕФА выделил €1 млн на развитие крымского футбола, а представители Союза заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам.
Ветоха в разговоре с ТАСС назвал это «знаковым событием». По его словам, в самые короткие сроки будет разработана «дорожная карта» по использованию этих средств. Речь идет, в первую очередь, об увеличении количества футбольных полей в Крыму, повышении квалификации и обучении тренеров, судейского корпуса.
Нам разрешили участвовать во всех этих программах, причем специалисты УЕФА приедут для этого в Крым. Это будет происходить на нашей территории. Это очень позитивный момент и движение вперед, — сказал он.
Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб «ТСК Таврия».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter