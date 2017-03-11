«Немного не в себе». Вратаря «Урала» обвинили в «сливе» игры «Арсеналу»
Николай Заболотный пропустил два странных мяча от футболистов из Тулы.
Вратаря «Урала» Николая Заболотного после встречи с тульским «Арсеналом» в чемпионате России по футболу часть болельщиков в соцсетях и некоторые специалисты обвинили в преднамеренном пропуске мячей, сообщает 11 марта корреспондент «АиФ-Урал».
Некоторые фанаты оставили гневные тирады в адрес основного стража ворот «шмелей» в социальных сетях. Голкипер действительно не дотягивался до мячей, которые в
Подлил масла в огонь и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который выразил свое недоумение по поводу странных мячей, пропущенных голкипером.
«Заболотный не особо хочет сегодня ловить…», — написал Нигматуллин на своей странице в «Твиттере».
После игры, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу футболистов из Тулы, Нигматуллин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что сомневается в квалификации голкипера «Урала».
«Выводы делать не хочу, — сказал Нигматуллин. — Нет желания устраивать бурю в пустыне. Смотрел игру и немного пожалел, что выбрал именно эту встречу».
Не совсем понял действия голкипера и президент «Урала» Григорий Иванов. По его словам, было видно, что Заболотный немного не в себе.
«Я не тренер, но я бы на месте Тарханова предоставил бы Коле Заболотному отпуск, — сказал Иванов. — Ведь у него на днях родилась вторая дочка. Его переживания можно понять — жена рожала. Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул. В эпизоде с пенальти — если бы оттолкнулся сильнее — отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых. Наоборот, его надо сейчас поддержать, а не намекать на
ФК «Урал» за последние годы уже несколько раз обвиняли в договорных встречах. Сначала «шмелей» обвинили в нечестной игре против грозненского «Терека». Свердловчане в той игре уступили со счетом 1:4. Позже эксперты, которые внимательно пересмотрели матч, заявили, что встреча не была договорной.
Затем генеральный секретарь международной организации Federbet, объединяющей букмекеров и занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо Баранка заявил, что встреча между «Уралом» и «Ростовом» имела все признаки договорной. «Шмели» переиграли участника Лиги чемпионов нынешнего сезона со счетом 1:0 на своем поле.
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