«Немного не в себе». Вратаря «Урала» обвинили в «сливе» игры «Арсеналу»

Вратаря «Урала» Николая Заболотного после встречи с тульским «Арсеналом» в чемпионате России по футболу часть болельщиков в соцсетях и некоторые специалисты обвинили в преднамеренном пропуске мячей, сообщает 11 марта корреспондент «АиФ-Урал».

Некоторые фанаты оставили гневные тирады в адрес основного стража ворот «шмелей» в социальных сетях. Голкипер действительно не дотягивался до мячей, которые в общем-то мог отбить.

Подлил масла в огонь и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который выразил свое недоумение по поводу странных мячей, пропущенных голкипером.

«Заболотный не особо хочет сегодня ловить…», — написал Нигматуллин на своей странице в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="uk"><p lang="ru" dir="ltr">Заболотный не особо хочет сегодня ловить... <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a></p>— Ruslan Nigmatullin ⚽ (@RusNigmatullin) <a href="https://twitter.com/RusNigmatullin/status/840252235317669888">10 березня 2017 р.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После игры, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу футболистов из Тулы, Нигматуллин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что сомневается в квалификации голкипера «Урала».

«Выводы делать не хочу, — сказал Нигматуллин. — Нет желания устраивать бурю в пустыне. Смотрел игру и немного пожалел, что выбрал именно эту встречу».

Не совсем понял действия голкипера и президент «Урала» Григорий Иванов. По его словам, было видно, что Заболотный немного не в себе.

«Я не тренер, но я бы на месте Тарханова предоставил бы Коле Заболотному отпуск, — сказал Иванов. — Ведь у него на днях родилась вторая дочка. Его переживания можно понять — жена рожала. Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул. В эпизоде с пенальти — если бы оттолкнулся сильнее — отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых. Наоборот, его надо сейчас поддержать, а не намекать на что-то. С » два пенальти после матча взял. Я не читаю все эти «Твиттеры», верю в нашу команду. Будем биться. Идем дальше. Как это может быть, что Заболотный не особо хотел ловить мячи? Я верю в Колю.

ФК «Урал» за последние годы уже несколько раз обвиняли в договорных встречах. Сначала «шмелей» обвинили в нечестной игре против грозненского «Терека». Свердловчане в той игре уступили со счетом 1:4. Позже эксперты, которые внимательно пересмотрели матч, заявили, что встреча не была договорной.

Затем генеральный секретарь международной организации Federbet, объединяющей букмекеров и занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо Баранка заявил, что встреча между «Уралом» и «Ростовом» имела все признаки договорной. «Шмели» переиграли участника Лиги чемпионов нынешнего сезона со счетом 1:0 на своем поле.