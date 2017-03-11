УЕФА выделит 1 млн евро на развитие футбола в Крыму
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен выделить миллион евро на развитие футбола в Крыму. Об этом сообщает официальный сайт Крымского футбольного союза (КФС).
10 марта в швейцарском Ньоне, где находится
Сообщается, что в УЕФА высоко оценили работу КФС по развитию футбола в регионе и пообещали полуострову всестороннюю поддержку. В частности, КФС получит миллион евро на дальнейшую деятельность в данном направлении. Кроме того, УЕФА готов сотрудничать с Крымом в рамках действующих программ. Речь, например, шла о проекте «Хет-трик», касающемся строительства
Совместно с КФС УЕФА готов способствовать обучению и повышению квалификации крымских тренеров и судей. Одной из тем совещания стал вопрос о трансферных сертификатах крымских футболистов. Ожидается, что в будущем представители УЕФА посетят Крым лично, чтобы оценить обстановку на месте.
Напомним, Крымская федерация футбола имеет специальный статус УЕФА. КФС был зарегистрирован в июле 2015 года. Победителем первого чемпионата Крыма, который проходил в 2015—2016 годах стала симферопольская «ТСК Таврия».
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