Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29039030/
11 марта 2017, 8:42 | Футбол | "Российская газета"

УЕФА выделит 1 млн евро на развитие футбола в Крыму

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен выделить миллион евро на развитие футбола в Крыму. Об этом сообщает официальный сайт Крымского футбольного союза (КФС).

10 марта в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА, прошло рабочее совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента КФС Юрия Ветохи и управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА.

Сообщается, что в УЕФА высоко оценили работу КФС по развитию футбола в регионе и пообещали полуострову всестороннюю поддержку. В частности, КФС получит миллион евро на дальнейшую деятельность в данном направлении. Кроме того, УЕФА готов сотрудничать с Крымом в рамках действующих программ. Речь, например, шла о проекте «Хет-трик», касающемся строительства мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Совместно с КФС УЕФА готов способствовать обучению и повышению квалификации крымских тренеров и судей. Одной из тем совещания стал вопрос о трансферных сертификатах крымских футболистов. Ожидается, что в будущем представители УЕФА посетят Крым лично, чтобы оценить обстановку на месте.

Напомним, Крымская федерация футбола имеет специальный статус УЕФА. КФС был зарегистрирован в июле 2015 года. Победителем первого чемпионата Крыма, который проходил в 2015—2016 годах стала симферопольская «ТСК Таврия».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

Северная Корея готовит взрыв ядерной "супербомбы"

ООН сообщила о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа