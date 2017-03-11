УЕФА выделил €1 млн на поддержку футбола в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил €1 млн на развитие футбола в Крыму. Об этом сообщает
пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС).
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В пятницу в
«УЕФА выделил €1 миллион на развитие крымского футбола, а представители Союза заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА “Хет-трик”, направленной на строительство
Также сообщается, что Лауринец и Лакович объявили о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров. Представители УЕФА и КФС также договорились вести совместную работу по решению проблемы, связанной с трансферными сертификатами крымских футболистов.
Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб «ТСК Таврия».
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