Совету ФИФА не нужны советы Мутко

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Причина, по которой глава РФС не прошел проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены совета, отнюдь не связана с вопросом о допинге и докладом Ричарда Макларена, где упоминается бывший министр спорта. «Это абсолютно никак не повлияло на решение», — приводит AFP мнение информированного источника, близкого к ФИФА.

В действительности Мутко не сможет баллотироваться в руководящий орган Международной федерации футбола, «поскольку занимает пост вице-премьера, что создает риск вмешательства и возможного конфликта интересов, как явствует из Устава ФИФА и статьи 14 Этического кодекса организации».

Как гласит упомянутая статья, в отношениях с властями национальные и международные футбольные организации должны сохранять политический нейтралитет. Указанный источник также уточнил, что принятое решение ни в коей мере не помешает Мутко возглавлять оргкомитет по подготовке и проведению ЧМ-2018 «Россия-2018».

ЧТО ТАКОЕ СОВЕТ ФИФА

Это относительно новое понятие. Данный орган, призванный сосредоточиться главным образом на стратегических вопросах, создан вместо исполкома ФИФА в результате управленческих реформ Джанни Инфантино. Швейцарца избрали президентом организации на конгрессе ФИФА 26 февраля прошлого года, реформы же вступили в силу спустя два месяца.

Согласно уставу ФИФА в совет входит 37 человек, в том числе избираемый конгрессом президент. Остальные члены избираются на конгрессах континентальных конфедераций сроком на четыре года. Европу представляют девять человек, включая трех вице-президентов. У Азии и Африки — по семь полпредов, у Южной Америки и КОНКАКАФ — по пять, у Океании — три (при этом все эти конфедерации имеют по одному вице-президенту).

КТО ЗАЙМЕТ МЕСТО МУТКО В ФИФА

Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на 41-м очередном конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Вакантными оказались четыре кресла — в связи с истечением срока полномочий у Мутко, Мишеля Д'Уга (Бельгия), Шенеса Эрзика (Турция) и Мариоса Лефкаритиса (Кипр). В отличие от россиянина три других футбольных чиновника идти на перевыборы не собирались.

Теперь, после отклонения кандидатуры российского вице-премьера, осталось ровно четыре претендента. А значит, если не случится ничего экстраординарного, их фактически утвердят. Речь идет о Шандоре Чаньи (Венгрия), Деяне Савичевиче (Черногория), Гейре Торстейнссоне (Исландия) и Костакисе Кутсокумнисе (Кипр).

Имена кандидатов, включая Мутко, УЕФА огласил в своем коммюнике от 21 декабря. В том же документе союз сообщил, что еще одно место в совете ФИФА освободилось на два года в связи с уходом с постов в УЕФА и ФИФА бывшего президента Германского футбольного союза Вольфганга Нирсбаха, отстраненного от деятельности в футболе на один год по итогам расследования обстоятельств получения Германией ЧМ-2006. Немцы решили вернуть себе эту позицию и выдвинули кандидатуру своего главы Райнхарда Гринделя.

КАК ДОЛГО МУТКО РАБОТАЛ В ФИФА

Мутко был избран в исполком ФИФА в марте 2009 года на 33-м конгрессе УЕФА в Копенгагене как представитель Европы. Тогда как раз истек срок полномочий четырех членов исполкома от Старого Света, в том числе Вячеслава Колоскова, которого Мутко фактически и заменил.

«Считаю это избрание не своей личной победой, а доказательством возросшего авторитета России в международном футболе, — отметил тогда новоиспеченный член исполкома. — Мы движемся правильным путем, и успехи, нами достигнутые, не остаются незамеченными всем остальным футбольным миром».

Впоследствии Мутко был переизбран в 2013 году на еще один четырехлетний срок. Теперь его полномочия подходят к концу.