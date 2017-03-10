Совету ФИФА не нужны советы Мутко
Президента РФС не допустили до выборов в совет ФИФА. Контрольная комиссия отклонила кандидатуру Виталия Мутко
из-за политической должности вице-премьера России. В результате наша страна впервые за много-много лет остается без своего представителя в мировой футбольной власти.
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Причина, по которой глава РФС не прошел проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены совета, отнюдь не связана с вопросом о допинге и докладом Ричарда Макларена, где упоминается бывший министр спорта. «Это абсолютно никак не повлияло на решение», — приводит AFP мнение информированного источника, близкого к ФИФА.
В действительности Мутко не сможет баллотироваться в руководящий орган Международной федерации футбола, «поскольку занимает пост
Как гласит упомянутая статья, в отношениях с властями национальные и международные футбольные организации должны сохранять политический нейтралитет. Указанный источник также уточнил, что принятое решение ни в коей мере не помешает Мутко возглавлять оргкомитет по подготовке и проведению ЧМ-2018 «Россия-2018».
ЧТО ТАКОЕ СОВЕТ ФИФА
Это относительно новое понятие. Данный орган, призванный сосредоточиться главным образом на стратегических вопросах, создан вместо исполкома ФИФА в результате управленческих реформ Джанни Инфантино. Швейцарца избрали президентом организации на конгрессе ФИФА 26 февраля прошлого года, реформы же вступили в силу спустя два месяца.
Согласно уставу ФИФА в совет входит 37 человек, в том числе избираемый конгрессом президент. Остальные члены избираются на конгрессах континентальных конфедераций сроком на четыре года. Европу представляют девять человек, включая трех
КТО ЗАЙМЕТ МЕСТО МУТКО В ФИФА
Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на 41-м очередном конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Вакантными оказались четыре кресла — в связи с истечением срока полномочий у Мутко, Мишеля Д'Уга (Бельгия), Шенеса Эрзика (Турция) и Мариоса Лефкаритиса (Кипр). В отличие от россиянина три других футбольных чиновника идти на перевыборы не собирались.
Теперь, после отклонения кандидатуры российского
Имена кандидатов, включая Мутко, УЕФА огласил в своем коммюнике от 21 декабря. В том же документе союз сообщил, что еще одно место в совете ФИФА освободилось на два года в связи с уходом с постов в УЕФА и ФИФА бывшего президента Германского футбольного союза Вольфганга Нирсбаха, отстраненного от деятельности в футболе на один год по итогам расследования обстоятельств получения Германией ЧМ-2006. Немцы решили вернуть себе эту позицию и выдвинули кандидатуру своего главы Райнхарда Гринделя.
КАК ДОЛГО МУТКО РАБОТАЛ В ФИФА
Мутко был избран в исполком ФИФА в марте 2009 года на 33-м конгрессе УЕФА в Копенгагене как представитель Европы. Тогда как раз истек срок полномочий четырех членов исполкома от Старого Света, в том числе Вячеслава Колоскова, которого Мутко фактически и заменил.
«Считаю это избрание не своей личной победой, а доказательством возросшего авторитета России в международном футболе, — отметил тогда новоиспеченный член исполкома. — Мы движемся правильным путем, и успехи, нами достигнутые, не остаются незамеченными всем остальным футбольным миром».
Впоследствии Мутко был переизбран в 2013 году на еще один четырехлетний срок. Теперь его полномочия подходят к концу.
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