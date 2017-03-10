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https://sport.mail.ru/news/football/29037844/
10 марта 2017, 21:27 | Футбол | Чемпионат.com

Фетисов: Мутко у власти с 2005 года, но пока мы видим только деградацию футбола

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов высказал мнение о работе Виталий Мутко на посту главы Российского футбольного союза.

Первый зампред комитета <span class=error>Госдумы</span> по физической культуре спорту туризму и делам молодёжи Вячеслав <span class=error>Фетисов</span> высказал мнение о работе Виталий <span class=error>Мутко</span> на посту главы Российского футбольного союза. Увеличить
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Впервые Мутко был избран президентом РФС в 2005 году и проработал в этой должности до 2009 года, а вновь занял этот пост в сентябре 2015 года.

«Тогда мне сказали, что Виталий Мутко должен стать президентом РФС, поскольку у него есть видение того, как поднять имидж нашего футбола на международной арене. Вячеслав Колосков, предшественник Мутко, был человеком авторитетным, имел достаточно серьёзное влияние в мировом футболе. Тем не менее я принял решение прислушаться к рекомендациям сверху и поддержать кандидатуру Мутко в надежде на то, что он выполнит свои обещания.

К сожалению, вынужден констатировать, что этого не произошло. Виталий Мутко приходил с программой, согласно которой Россия должна была войти в десятку сильнейших футбольных стран мира, а в международных футбольных организациях заметно усилиться наше представительство.

Также Мутко уверял, что у него есть всё необходимое для реализации этой амбициозной программы: команда профессионалов, тактика и чёткая стратегия развития. Плоды этой работы мы должны были получить ещё пять-шесть лет тому назад. Человек находится у власти с 2005 года, и пока мы видим только деградацию футбола", — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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