Сергей Горлукович: После ЧМ-2018 вообще все грохнется
Бывший центральный защитник сборных СССР и России — о решении капитана нашей национальной команды.
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— Значит, Василий хочет сосредоточиться на клубной карьере. Здесь его можно понять, — считает Горлукович. — Он же говорит, что возраст и состояние здоровья уже не позволяют ему выступать за сборную.
— Есть ли, на ваш взгляд, замена?
— Дай бог здоровья Игнашевичу и Березуцким, но подменить их некем… И это говорит о состоянии российского футбола. Все плачевно… А Василия просто нужно поблагодарить за то, что он столько лет защищал цвета сборной и отнестись к его решению с уважением. В национальной команде играть намного сложнее, чем в клубе.
— Сколько он еще может выступать за ЦСКА?
— Время покажет. Но, думаю, Василий хочет поиграть за армейцев еще
— И вновь приходится говорить о дефиците центральных защитников в России?
— Да, это уже давняя проблема. Их же никто у нас не готовит. Разве
— А спартаковец Кутепов?
— Постепенно прибавляет. Но заменять Василия полноценно ему рановато. Вообще у нас такое состояние футбола, что если человек просто играет за клуб, то он уже является кандидатом в сборную… Не важно как выглядит, просто выходит на поле — уже кандидат. Васин, Кутепов, кто еще?
— Новосельцев вот перешел из «Ростова» в «Зенит», и в состав не проходит…
— Ну и чего его тогда обсуждать? Не играет… Хотя у нас некоторые по полгода сидят на лавке, а их в сборную зовут. Такая у нас страна.
— Черчесову теперь придется поломать голову?
— А это у него спросите, я за свои слова отвечаю. Но неужели нельзя было за столько лет найти замену Березуцкому? Ведь практически никто у нас не появился! Это же смех сквозь слезы. Об этом даже страшно говорить.
— Катимся непонятно куда?
— Да давно уже. Для вас это новость? Если вы только сейчас поняли, то плохо… Вниз, вниз и вниз. А что будет после 2018 года?
— Что?
— Все грохнется. Это еще чемпионат мира немного мотивирует нашу систему. А потом рухнет, обвалится, окажемся мы в одном месте… Хорошо, что еще есть у нас частные клубы, которые
— Зато «Спартак» вас, наверное, радует?
— Впереди еще долгий путь. В концовке давление еще возрастет. Но по игре с «Краснодаром» могу сказать, что команда хорошо подготовилась — и физически, и психологически. Нет провалов ни в одной линии!
— Это, прежде всего, заслуга Карреры?
— Вне всякого сомнения. Не знаю, как он выплыл. Какой план у него там сработал — A, B или C… Это только заслуга Карреры. Молодец. Осталось только одно — довести дело до конца.
— ЦСКА и «Зенит» пока не убеждают?
— Они помогли «Спартаку» своими провалами и своей игрой. Не получается у них. Но у ЦСКА еще все наладится.
— Почему?
— Президент клуба разберется во всем. Даже не сомневаюсь.
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