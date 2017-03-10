Сергей Горлукович: После ЧМ-2018 вообще все грохнется

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— Значит, Василий хочет сосредоточиться на клубной карьере. Здесь его можно понять, — считает Горлукович. — Он же говорит, что возраст и состояние здоровья уже не позволяют ему выступать за сборную.

— Есть ли, на ваш взгляд, замена?

— Дай бог здоровья Игнашевичу и Березуцким, но подменить их некем… И это говорит о состоянии российского футбола. Все плачевно… А Василия просто нужно поблагодарить за то, что он столько лет защищал цвета сборной и отнестись к его решению с уважением. В национальной команде играть намного сложнее, чем в клубе.

— Сколько он еще может выступать за ЦСКА?

— Время покажет. Но, думаю, Василий хочет поиграть за армейцев еще три-четыре года. Думаю, это ему по силам.

— И вновь приходится говорить о дефиците центральных защитников в России?

— Да, это уже давняя проблема. Их же никто у нас не готовит. Разве кто-то этим занимается? Да, есть Васин. Он сейчас вернулся в ЦСКА. Но пока еще не дотягивает до уровня Березуцкого. Виктор — пожалуй, единственная кандидатура. Очень печально….

— А спартаковец Кутепов?

— Постепенно прибавляет. Но заменять Василия полноценно ему рановато. Вообще у нас такое состояние футбола, что если человек просто играет за клуб, то он уже является кандидатом в сборную… Не важно как выглядит, просто выходит на поле — уже кандидат. Васин, Кутепов, кто еще?

— Новосельцев вот перешел из «Ростова» в «Зенит», и в состав не проходит…

— Ну и чего его тогда обсуждать? Не играет… Хотя у нас некоторые по полгода сидят на лавке, а их в сборную зовут. Такая у нас страна.

— Черчесову теперь придется поломать голову?

— А это у него спросите, я за свои слова отвечаю. Но неужели нельзя было за столько лет найти замену Березуцкому? Ведь практически никто у нас не появился! Это же смех сквозь слезы. Об этом даже страшно говорить.

— Катимся непонятно куда?

— Да давно уже. Для вас это новость? Если вы только сейчас поняли, то плохо… Вниз, вниз и вниз. А что будет после 2018 года?

— Что?

— Все грохнется. Это еще чемпионат мира немного мотивирует нашу систему. А потом рухнет, обвалится, окажемся мы в одном месте… Хорошо, что еще есть у нас частные клубы, которые как-то развивают футбол. Но вообще печально за всем этим наблюдать.

— Зато «Спартак» вас, наверное, радует?

— Впереди еще долгий путь. В концовке давление еще возрастет. Но по игре с «Краснодаром» могу сказать, что команда хорошо подготовилась — и физически, и психологически. Нет провалов ни в одной линии! Наконец-то у меня появился оптимизм.

— Это, прежде всего, заслуга Карреры?

— Вне всякого сомнения. Не знаю, как он выплыл. Какой план у него там сработал — A, B или C… Это только заслуга Карреры. Молодец. Осталось только одно — довести дело до конца.

— ЦСКА и «Зенит» пока не убеждают?

— Они помогли «Спартаку» своими провалами и своей игрой. Не получается у них. Но у ЦСКА еще все наладится.

— Почему?

— Президент клуба разберется во всем. Даже не сомневаюсь.