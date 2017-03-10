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https://sport.mail.ru/news/football/29036270/
10 марта 2017, 18:37 | Футбол | ТАСС

ФИФА объявила о создании консультативного совета по правам человека

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о создании независимого консультативного совета, который будет заниматься вопросами, связанными с правами человека. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новый орган будет составлен из восьми экспертов в области прав человека.

Совет будет собираться не меньше двух раз в год, первое заседание состоится 13 марта.
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