ФИФА объявила о создании консультативного совета по правам человека
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о создании независимого консультативного совета, который будет заниматься вопросами, связанными с правами человека. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
Новый орган будет составлен из восьми экспертов в области прав человека.
Совет будет собираться не меньше двух раз в год, первое заседание состоится 13 марта.
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