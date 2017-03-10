Голкипер Сергей Рыжиков продлит контракт с «Рубином» до Чемпионата мира по футболу
Переговоры голкипера «Рубина» и сборной России Сергея Рыжикова с казанским клубом вышли на финишную прямую. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
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Отмечается, что новый контракт будет рассчитан до лета 2018 года.
— Финансовые условия 36-летнего вратаря останутся неизменными — годовой оклад составит чуть менее 2 млн евро, — говорится в сообщении.
Напомним, Сергей Рыжиков играет за казанский клуб с 2008 года. В составе «Рубина» он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а также четырежды входил в тройку лучших вратарей России. В 2013 году Рыжиков вошел в клуб имени Льва Яшина, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 100 играх за российские клубы.
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