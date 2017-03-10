«Рубин» сразится с «Оренбургом» на Центральном стадионе Казани
(Город Казань KZN.RU, 10 марта). 11 марта на Центральном стадионе в Казани состоится футбольный матч чемпионата России среди команд
Премьер-лиги между командами «Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург). Начало встречи в 16.30.
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Для зрителей этой игры будут открыты западная трибуна и секторы 1−5 южной трибуны. Общественный порядок будут обеспечивать около 150 полицейских, 40 военнослужащих внутренних войск, 115 сотрудников частных охранных организаций и 30 сотрудников войск национальной гвардии.
Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует казанцам и гостям столицы Татарстана во избежание конфликтных ситуаций оставлять свои автомобили только в разрешенных местах либо добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте.
Транспортные средства болельщики могут оставить на парковке у станции метро «Кремлевская», на стоянке возле «ЦУМа», на парковках на ул. Баумана, ул. Профсоюзная — К. Наджми, ул. Профсоюзная — Астрономическая. Транспортные средства, припаркованные в нарушение требований ПДД РФ на близлежащих к стадиону улицах, будут эвакуированы на специализированные охраняемые стоянки.
Перед матчем будет организована стандартная в таких случаях процедура досмотра. В связи с этим Управление МВД России по Казани просит зрителей серьезно отнестись к рекомендациям и заблаговременно прибыть на стадион.
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