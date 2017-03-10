«Рубин» сразится с «Оренбургом» на Центральном стадионе Казани

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Для зрителей этой игры будут открыты западная трибуна и секторы 1−5 южной трибуны. Общественный порядок будут обеспечивать около 150 полицейских, 40 военнослужащих внутренних войск, 115 сотрудников частных охранных организаций и 30 сотрудников войск национальной гвардии.

Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует казанцам и гостям столицы Татарстана во избежание конфликтных ситуаций оставлять свои автомобили только в разрешенных местах либо добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте.

Транспортные средства болельщики могут оставить на парковке у станции метро «Кремлевская», на стоянке возле «ЦУМа», на парковках на ул. Баумана, ул. Профсоюзная — К. Наджми, ул. Профсоюзная — Астрономическая. Транспортные средства, припаркованные в нарушение требований ПДД РФ на близлежащих к стадиону улицах, будут эвакуированы на специализированные охраняемые стоянки.

Перед матчем будет организована стандартная в таких случаях процедура досмотра. В связи с этим Управление МВД России по Казани просит зрителей серьезно отнестись к рекомендациям и заблаговременно прибыть на стадион.