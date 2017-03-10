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https://sport.mail.ru/news/football/29028774/
10 марта 2017, 11:15 | Футбол | Р-Спорт

Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет участвовать в выборах в совет организации

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться на избрание в совет организации, сообщает АП.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Глава Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Виталий <span class=error>Мутко</span> не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться на избрание в совет организации сообщает АП. Увеличить
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Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок. Кроме Мутко в списке кандидатов от УЕФА в совет ФИФА значились: венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон и киприот Костакис Куцокумнис.

Как утверждает агентство со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Мутко не прошел проверку, поскольку является также вице-премьером РФ. Таким образом, присутствие Мутко в совете ФИФА нарушило бы устав организации, который запрещает вмешательство государства в футбольные вопросы. Отмечается, что отклонение кандидатуры Мутко не связано с отчетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении допинга в российском спорте, но это расследование может привести к тому, что Мутко может покинуть пост главы РФС и главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также сообщается, что Мутко может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Мутко входил в исполком ФИФА (предшественник совета ФИФА) с 2009 года.
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