Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет участвовать в выборах в совет организации
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться на избрание в совет организации, сообщает АП.
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Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок. Кроме Мутко в списке кандидатов от УЕФА в совет ФИФА значились: венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон и киприот Костакис Куцокумнис.
Как утверждает агентство со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Мутко не прошел проверку, поскольку является также
Также сообщается, что Мутко может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Мутко входил в исполком ФИФА (предшественник совета ФИФА) с 2009 года.
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